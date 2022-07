Conocé a Mauricio Colello, el novio de Estefanía Berardi

Estefanía Berardi es una de las "angelitas" revelación de LAM y una de las panelistas más picantes.

Sus cruces con Yanina Latorre y algunas de sus compañeros, así como los rumores que descubre en redes sociales, la convirtieron en la gran novedad de esta temporada.

A pesar de tener un gran histrionismo, la ex chica Combate mantiene su vida privada en la más absoluta reserva y no expone a su pareja, Mauricio Colello.

El funcionario trabajó como Subsecretario de Gobierno de la Ciudad hasta diciembre de 2021 y se desempeñò como vocero de Rogelio Frigerio. El joven conoció a Estefanía Berardi a través de la hermana de ella, que trabajaba con él.

Quién es Mauricio Colello, el novio de Estefanía Berardi

"A él no le gusta la exposición, pero me re banca en mi trabajo y sabemos separar las cosas y acompañarnos en esas diferencias de mundos distintos. Estamos hace bastante, vivimos cerca y nos repartimos en ambos lugares, yendo y viniendo", contó la periodista en una entrevista exclusiva de CARAS.

Mauricio Colello tiene más de cuatro mil seguidores en Instagram, donde se define como fanático de Newell's. "Optimista, tropezar es parte del aprender a caminar", es la frase que compartió en su biografía.

Sobre esta relación, Estefanía Berardi definió: "Lo que más me enamoro de él, además de su persona en sí, es la pasión que le pone a su trabajo, que no tiene nada que ver con el mío. Pero me genera mucha admiración ver a alguien que ama tanto lo que hace, me veo reflejada en esa dedicación y esas ganas porque soy igual".

" También me atrajo su inteligencia, su buen humor, las charlas y cómo me hace pensar y reflexionar, sin dudas me potencia… Ninguno es celoso del otro, sí me parece importante compartir los mismos códigos y valores. Teniendo eso en claro, todo es disfrute”, cerró.

