Conocé quién es y a qué se dedica Carla, la hermana menor de Anto Roccuzzo

Antonella Roccuzzo no es sólo la esposa del mejor jugador del Mundo, Lionel Messi, sino que es hija y hermana y tiene una gran relación con su familia por eso cada vez que visita Rosario suele retratarse con sus hermanas. En esta oportunidad te contamos quién es y a que se dedica Carla, su hermana menor.

Carla tiene 30 años, se recibió de médica en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y estuvo en pareja con un médico de Los Ángeles, llamado Derek Pipolo, a quien habría conocido en la facultad, relata el portal de Radio Mitre.

En una entrevista a la revista Hola Argentina en 2019, la madre de las Roccuzzo contó que Carla se abrió su carrera ella misma: “Se fue de chica: primero a Bariloche y ahora a Buenos Aires. Por suerte, siempre las voy a visitar y a todos les gusta venir a Rosario para reunirnos. Diciembre es el mejor mes del año porque las tengo cerca y festejamos en casa. Un año nos toca Navidad y al siguiente Año Nuevo, nos vamos turnando con las otras familias”, relató

Además de Carla, Antonella tiene una hermana mayor que se llama Paula, quien es abogada, vive en Rosario y trabaja junto a su madre Patricia en el negocio familiar.

Cuando Leo y Anto se casaron en 2017, ella fue la madrina de la pareja. “Con mis hermanas somos bastante diferentes las tres, pero nos complementamos y tenemos una relación hermosa. Nuestras diferencias no generan problemas, sino que nos hace reírnos de nosotras mismas. Cuando nos juntamos las tres en Rosario, a mis amigas no las veo por un mes. Carla, que es la más chica, vive en Buenos Aires y es la única que todavía no es mamá, pero tiene un imán con los chicos”, expresó Paula.