El contundente descargo de Marcelo Tinelli tras las amenazas a su hija Juana: “Muy tristes y preocupados”

El mensaje que Juana Tinelli compartió en sus redes generó conmoción. La hija menor de Marcelo Tinelli, de 22 años, expresó con honestidad que atravesó momentos difíciles que eligió silenciar “por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad”. Sin entrar en detalles, sostuvo que llegó a un punto límite. “Hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, escribió. Luego fue directa: “Fui amenazada y ya no quiero vivir con miedo”. Pocas horas después, Marcelo Tinelli decidió hablar.

Juanita Tinelli

El descargo de Marcelo Tinelli tras el fuerte comunicado de su hija, Juanita

El conductor publicó un comunicado en sus historias, donde manifestó la preocupación de toda la familia. “Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, expresó. También remarcó que se trata de una situación privada, íntima, y pidió respeto por ese espacio: “Prefiero no darle más trascendencia en los medios. Cualquier cosa que tengan que saber, se los voy a comunicar”.

El mensaje de Marcelo tras el comunicado de su hija, Juana

El conductor señaló que su prioridad es acompañar a su hija y resguardar el vínculo familiar. “Les pido que respeten mi reserva”, insistió, dejando claro que el tema continuará tratándose puertas adentro. Minutos más tarde, compartió una foto abrazado a Juana con una breve frase que reflejó su apoyo incondicional: “Te amo siempre, mi Pebe. Con toda mi alma”.

Cande Tinelli, por su parte, replicó el comunicado de su padre, en señal de respaldo tanto a su hermana como a la postura familiar de mantener cierta prudencia frente a la exposición pública. El mensaje de Juana instaló una fuerte reflexión sobre los límites del silencio y la necesidad de hablar cuando algo duele. Sin brindar detalles, dejó claro que las amenazas que recibió la llevaron a tomar la decisión de expresarse, aun sabiendo el impacto que podía generar.

Por ahora no trascendieron más detalles sobre la situación que atraviesa la familia Tinelli ni sobre el avance de la investigación mencionada por el conductor. En medio de la incertidumbre, llamó la atención un gesto en redes: Juana dejó de seguir en Instagram a Marcelo y a Cande, lo que alimentó versiones de tensión puertas adentro. Aun así, el círculo familiar se mantiene en silencio y prefiere preservar la intimidad mientras todo continúa bajo absoluta reserva.

F.A