Junto a su mujer Corina y a su hija Elisabetta, de 17, Coppola presentó en Casa Cavia su perfume ‘Guillote’: Rusherking dijo presente.

El histórico representante, lanzó en Casa Cavia su perfume ‘Guillote’.

Guillermo Coppola Guillote
Guillermo Coppola presentó Guillote | Instagram

Guillermo Coppola es un auténtico “Self Made Man” y el paso del tiempo no hace más que reafirmarlo. El hombre que permanentemente se reinventa a sí mismo ahora sorprendió con el lanzamiento de su primera fragancia, bautizada “Guillote”, como no podía ser de otra manera.

Coppola presentó su perfume, "Guillote", junto a su mujer Corina y su hija Elizabetta.

Con su pareja Corina Juárez como autora intelectual y hacedora del equipo que le dio luz a la idea, el ex-manager de Diego Maradona reunió a un selecto grupo de
amigos en Casa Cavia para presentar la novedad.

Guillermo Coppola Guillote
Coppola junto a Guillermo Francella.

“Es un perfume fuerte, con la personalidad, el empuje y la garra que Guillermo le pone a la vida”, dijo su mujer con el aval de su hija Elisabetta Coppola, de 17 años, la heredera más joven de Guillermo. 

Guillermo Coppola Guillote
También se sumaron Oscar Ruggieri y Ricardo Gareca.

Feliz y emocionado, Coppola recibió a amigos como Guillermo Francella, Guido Kaczka y hasta a Rusherking, que lo había incluido en uno de sus videos. “Viejo y demodé sigo soplando”, sentenció Guillermo Coppola sobre su nuevo emprendimiento.

Guillermo Coppola Guillote
Guido Kaczka fue otro de los famosos en el lanzamiento de Guillote.

Hombre que jamás claudica, Coppola se refirió a su fuerza de voluntad y resiliencia: “Soy de los que nunca aflojan y le mete siempre”, agregó.

