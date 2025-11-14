Junto a su mujer Corina y a su hija Elisabetta, de 17, Coppola presentó en Casa Cavia su perfume ‘Guillote’: Rusherking dijo presente.

Guillermo Coppola es un auténtico “Self Made Man” y el paso del tiempo no hace más que reafirmarlo. El hombre que permanentemente se reinventa a sí mismo ahora sorprendió con el lanzamiento de su primera fragancia, bautizada “Guillote”, como no podía ser de otra manera.
Con su pareja Corina Juárez como autora intelectual y hacedora del equipo que le dio luz a la idea, el ex-manager de Diego Maradona reunió a un selecto grupo de
amigos en Casa Cavia para presentar la novedad.
“Es un perfume fuerte, con la personalidad, el empuje y la garra que Guillermo le pone a la vida”, dijo su mujer con el aval de su hija Elisabetta Coppola, de 17 años, la heredera más joven de Guillermo.
Feliz y emocionado, Coppola recibió a amigos como Guillermo Francella, Guido Kaczka y hasta a Rusherking, que lo había incluido en uno de sus videos. “Viejo y demodé sigo soplando”, sentenció Guillermo Coppola sobre su nuevo emprendimiento.
Hombre que jamás claudica, Coppola se refirió a su fuerza de voluntad y resiliencia: “Soy de los que nunca aflojan y le mete siempre”, agregó.