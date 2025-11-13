Durante la emisión de Camino a casa, el ciclo de Telefe en el que Cristina Pérez invita a las figuras a volver a los lugares que marcaron su vida, Cris Morena sorprendió al compartir una historia desconocida sobre su primer novio. En pleno recorrido por su barrio, la productora hizo una emotiva pausa frente a un banco de plaza que, según reveló, fue escenario de un gran amor.

Cris Morena reveló un dato inédito sobre su primer novio: "Estuvimos dos años y nunca..."

Cris Morena abrió su corazón en Camino a casa, el nuevo programa de Telefe conducido por Cristina Pérez, donde recorrió distintos escenarios de su infancia y adolescencia. Entre anécdotas, recuerdos y emociones, la creadora de éxitos como Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles sorprendió al revelar un aspecto desconocido de su primer amor, una historia que definió como “la primera magia” de su vida.

El recorrido incluyó una parada especial en una plaza de su barrio, donde la artista se detuvo frente a un banco que marcó una etapa clave de su adolescencia. Allí la esperaba su primer novio, cuyo nombre decidió mantener en reserva. “Me iba al colegio y me esperaba acá para que nadie se diera cuenta. Nos encontrábamos casi todos los días”, recordó.

Según contó, el vínculo nació casi por casualidad ya que él apareció una noche, proveniente de “alguna fiesta”, y desde entonces se convirtió en un compañero incondicional. “Fue un gran amor que me permitió después tener grandes amores, porque fue un buen amor”, dijo la artista.

Cris Morena

Sin embargo, lo más llamativo llegó sobre el final del relato porque a pesar de haber sido un noviazgo de dos años, nunca se dieron un beso. “Nunca le di ni un beso. Creo que todavía está esperando”, confesó y sorprendió a Cristina Pérez.

Tal como reveló Cris Morena, aquella relación, repleta de cartas, expectativas y sueños, quedó grabada para siempre. “Fue mi primer amor real, la primera magia”, cerró, dejando en claro que ese capítulo definió una parte esencial de su vida.