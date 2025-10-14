Cuál es el millonario premio de MasterChef Celebrity Argentina

Terminó la espera para los fanáticos de MasterChef Celebrity. Este lunes por la noche, el reality de formato internacional estrenó su cuarta temporada en la Argentina, y ya generó grandes repercusiones tras el desarrollo de las primeras competencias y alianzas entre los famosos. Con Wanda Nara a la cabeza, como la gran conductora del ciclo, se dio inicio a uno de los más atractivos ciclo en los que se muestra una faceta poco conocida de las estrellas del país y solo uno de ellos se quedará con la gloria y con el millonario pago al consagrarse campeón.

El delantal, la copa y la suma de dinero: este el dinero que se llevará el ganador de MasterChef Celebrity.

Los 24 famosos seleccionados para MasterChef Celebrity Argentina comenzaron su camino para conquistar a los jurados, y al público. Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santi son los encargados de juzgar cada plato, hasta la presentación final en la que se definirá al gran ganador, quien además de llevarse el glorioso delantal de la competencia y la copa, Wanda Nara reveló el monto que el campeón tendrá como premio.

”Al final, solo uno logrará sumar a su carrera el gran título de Mejor Chef Celebrity de Argentina.“Ya está todo listo. Que se prendan las hornallas. Bienvenidos”, fueron las palabras de la conductora ante los participantes. Pero además, reveló que además del gran título que tiene peso internacional, debido al alcance de la competencia, el campeón en esta emisión se llevará un monto de 50 millones de pesos.

De esta forma, el ganador se llevará una abultada suma, que es una de las motivaciones de la competencia, aunque bien se sabe que la gloria es lo que persiguen muchos de ellos debido al gran alcance del ciclo.

Lo cierto es que las hornallas ya se encendieron y la competencia comenzó con diversas secuencias de risas y aproximaciones a recetas, que muchos no conocían. En la primera emisión solo 12 participantes hicieron sus platos, seleccionados a partir de la rueda de delantales, al azar, el resto cocinará en la próxima entrega. Los competidores que lo hicieron este lunes trabajaron en dúo y seis de ellos pasaron la prueba, mientras que el resto deberá seguir competiendo para asegurar su lugar para la próxima etapa.

El estreno de MasterChef Celebrity Argentina ya fue un éxito y muchos esperan ansiosos para ver como avanza, mientras se determinan sus favoritos, que muchas veces va más allá del talento en la cocina.