Cuánto cuesta la cartera Louis Vuitton que aseguran que la China Suárez le robó a Wanda Nara

La tensión entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo, pero esta vez lejos de los escándalos sentimentales. Una reciente salida de compras de la actriz junto a Mauro Icardi y sus hijas encendió las alarmas entre los expertos en moda, que detectaron un detalle que rápidamente se volvió tema de conversación.

China Suárez y Wanda Nara

Y es que la China Suárez fue vista luciendo un bolso de lujo que muchos señalan como propiedad de Wanda Nara, una pieza exclusiva que pertenece a colecciones antiguas y muy difíciles de conseguir. La sospecha se instaló en redes, se amplificó en televisión y terminó reactivando el debate sobre lo que realmente sucedió entre ellas desde el Wandagate de 2021.

La contundente declaración de Yanina Latorre sobre la cartera de la China Suárez

Todo comenzó cuando un especialista en moda le escribió a Yanina Latorre para advertirle sobre el accesorio que llevaba la China Suárez durante su paseo por el shopping Paseo Alcorta.

“La China lleva en la mano una LV de monograma, cuero negro, del año 2013. Si llega a ser de Wanda, ni siquiera la pagó Mauro, sino Maxi”, reveló Yanina Latorre, haciendo referencia a un posible origen del bolso que, según esta versión, habría pertenecido originalmente a Wanda durante su relación con Maxi López.

El precio de la exclusiva Louis Vuitton

La cartera con la que la China Suárez fue vista, es la Louis Vuitton Monograma Mat Stockton en color Noir, un modelo unisex de cuero con acabado mate. Por ser una pieza de archivo y de un material difícil de conseguir hoy, su valor en el mercado de reventa se mantiene alto. Actualmente, este bolso ronda los US$ 631 un precio que varía según el estado de conservación y el vendedor.

Louis Vuitton Monograma Mat Stockton

Es así como un bolso Louis Vuitton se convirtió en el nuevo protagonista de una guerra entre la China Suárez y Wanda Nara. Por los momentos no se ha confirmado la procedencia del accesorio utilizado por la actriz; sin embargo, diferentes medios señalan que el bolso podría haber sido propiedad de la empresaria.