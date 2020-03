FOTOS| Wanda Nara se trasladó a su increíble mansión en el Lago Di Como en Italia

Wanda Nara decidió trasladarse de París a su casona de Italia en el Lago Di Como. La diosa compartió una serie de imágenes en la residencia que cuenta con una increíble vista al lago.

Junto a su marido y su suegro, Juan Icardi, se instaló en la residencia y mostró cómo sus niños aprovechan el espacio verde del lugar.

La lujosa casa fue un regalo que Mauro le hizo a la diosa en 2018. El lago Di Como es un destino turístico exclusivo y famoso por su espectacular paisaje alpino. El lago tiene forma de "Y" invertida y es el tercer lago más grande de toda Italia.

Tras la circulación de estas imágenes, Maxi López hizo un fuerte descargo contra ella en redes sociales.

“Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia”, tiró en Insta Stories.

“¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes conciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, concluyó.