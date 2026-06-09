Así fue el cumpleaños de Ova Sabatini: torta de Maru Botana, guiños millonarios y su nieta Gia como invitada de lujo

Ova Sabatini celebró su cumpleaños rodeado de su familia en un encuentro que combinó gestos simples y detalles personales. La jornada incluyó momentos compartidos con Catherine Fulop y sus hijas, además de una torta especial y una ambientación que reflejó sus pasiones más cercanas. El festejo se organizó en un clima hogareño, con la presencia de amigos y familiares, pero la gran estrella de la noche fue Gia, la hija de Oriana y Paulo Dybala.

Rodeado de afectos y con la presencia estelar de Gia: El increíble cumpleaños de Ova Sabatini

Ova Sabatini vivió una celebración íntima en su hogar, marcada por la compañía de sus hijas y la presencia de lujo de su nieta, Gia. La decoración, la torta preparada especialmente y la presencia de amigos y familiares fueron parte de un festejo que se organizó con calidez y cercanía. La reunión se convirtió en un espacio donde se compartieron palabras y gestos que reflejaron la unión que los caracteriza.

Catherine Fulop y Ova Sabatini

En las últimas horas, Catherine Fulop compartió en sus redes sociales algunas imágenes de la celebración de cumpleaños del empresario. “Admiro tu disciplina, tu pasión por el deporte, por tus pasiones. Gracias por amar tanto a nuestra familia y por la vida hermosa que hemos construido juntos”, escribió. La celebración tuvo lugar en la casa de la pareja, donde cada detalle estuvo centrado en los gustos del homenajeado.

Uno de los detalles que más llamaron la atención de la velada fue la increíble torta que Ova Sabatini disfrutó durante el festejo. “Mi amiga Maru Botana le mandó esta torta a Ova porque sabe que es su favorita”, contó en sus historias la actriz. La imagen mostraba un bizcochuelo con gran cantidad de dulce de leche y una fina capa de azúcar glas. Además, sabiendo su pasión por River Plate, la artista decidió colocar una pequeña decoración con los colores rojo y blanco para que soplara las velas.

El cumpleaños de Ova Sabatini

Las imágenes de la celebración por el cumpleaños del empresario dejaron entrever no solo el ambiente festivo, sino que también mostraron a la invitada de lujo de la noche, Gia. Cabe destacar que la pequeña, fruto de la relación de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, es la primera nieta de Catherine Fulop y su pareja. Este detalle reforzó la idea de un festejo íntimo y cercano, donde la presencia de la bebé aportó ternura y un detalle especial a la jornada.

El emotivo saludo de Catherine Fulop por el cumpleaños de Ova Sabatini

A través de sus redes sociales, Catherine Fulop no dudó en realizar un emotivo posteo por el cumpleaños de Ova Sabatini. La artista publicó un video, musicalizado con “Yellow” de Coldplay, donde recorrió distintos momentos de su vida junto al cumpleañero. “Después de 32 años juntos, sigo admirando al hombre que eres. Un hombre de valores, generoso, íntegro, buen hijo, buen hermano, buen amigo, un padre maravilloso y ahora un abuelo espectacular”, escribió en su publicación la artista.

La dedicatoria continuó con palabras que destacaron la disciplina y la pasión del empresario por su familia: “Gracias por amar tanto a nuestra familia y por la vida hermosa que hemos construido juntos. Deseo que este nuevo año te regale salud, alegría, sueños cumplidos y muchísimos momentos felices”. A lo largo del día, el empresario también recibió mensajes de sus hijas. Oriana Sabatini compartió una foto de su papá sosteniendo en brazos a su nieta Gia y escribió: “¡Feliz cumple a vos! Un gran papá y todavía mejor abuelo. ¡Te amo con toda mi alma!”.

Las imágenes elegidas para el video repasaron más de tres décadas de historia compartida. En una se los ve abrazados en una clínica, poco después del nacimiento de una de sus hijas; en otra, posan juntos en una excursión con chalecos salvavidas y pañuelos en la cabeza; también aparecen en una gala, con Catherine Fulop en un vestido azul y Ova Sabatini en esmoquin oscuro. Cada postal reflejó distintos momentos de una vida en común, con gestos que transmiten cercanía y complicidad.

Ova Sabatini y su nieta, Gia

Ova Sabatini celebró su cumpleaños acompañado de su familia en un encuentro que reunió momentos únicos. La jornada incluyó momentos compartidos con Catherine Fulop, sus hijas y su nieta Gia, en un clima hogareño que reflejó la importancia de los vínculos. La torta preparada especialmente, la decoración con guiños a River y la presencia de amigos cercanos completaron una celebración organizada con calidez.

VDV