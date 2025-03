El juicio por la muerte de Diego Maradona, que comenzó el pasado martes 11 de marzo en el Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro, reunió a sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, junto a Verónica Ojeda, en representación de Dieguito Fernando. Sin embargo, en el momento más fuerte de la audiencia, una actitud particular de Dalma Maradona generó polémica y la llevó a explicar por qué no consoló a su media hermana Jana.

Durante la audiencia, se mostró la escalofriante foto de Diego en su lecho de muerte. La imagen impactó profundamente a todos los presentes, especialmente a Jana y a Gianinna, quienes se quebraron emocionalmente. En ese momento, Dalma y Gianinna se tomaron de la mano, pero no hubo un gesto similar hacia la hija de Maradona y Valeria Sabalain, algo que no pasó desapercibido para Ángel De Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Dalma Maradona explicó por qué no consoló a Jana Maradona

El conductor quiso saber por qué en ese momento no consoló a su hermana Jana y la respuesta de la hija de Claudia Villafañe fue muy sincera. “Había una imagen muy clara cuando veías la transmisión. Estabas tomada de la mano con Gianinna, y con Jana era como una pared en el medio”, lanzó el periodista, a lo que ella contestó: “Nos tomó por sorpresa a nosotras dos lo de la foto -de Diego-, creo que Verónica y Jana ya sabían que eso iba a suceder. Nos mató”.

Verónica Ojeda junto a Gianinna, Dalma y Jana Maradona en el juicio por la muerte de Diego

La hija mayor de Diego reconoció que no surgió un acercamiento hacia Jana porque, a diferencia de su relación con Gianinna, no comparten un vínculo tan cercano. “No surgió (consolarse) porque hay algo que me pasa con Gianinna, que es lógico, y es que es una relación de toda la vida. Con Jana no, y tampoco la voy a forzar”, afirmó. Dalma también reveló que, tras el impacto inicial, se acercó a Verónica Ojeda para preguntarle cómo estaba, ya que la había visto muy mal durante la audiencia.

El día que Diego Maradona reconoció a Jana Maradona como su hija

Jana Maradona nació el 4 de abril de 1996, fruto de la relación entre Diego Maradona y Valeria Sabalain. Durante gran parte de su vida, Jana no llevó el apellido Maradona, y tanto ella como su madre intentaron, en varias ocasiones, establecer contacto con el astro del fútbol. Sin embargo, fue recién en 2014, mientras Jana cursaba el CBC para la Facultad de Derecho de la UBA, que Diego le abrió las puertas a su familia.

Jana Maradona y Diego Maradona.

El encuentro entre padre e hija ocurrió de manera casual. Una periodista amiga de Valeria Sabalain les informó que Diego se encontraba en un gimnasio en el barrio de Cañitas, mientras ellas paseaban por Palermo. “Estábamos re cerca. Mi mamá se puso nerviosa y no quería ir, pero yo estaba re decidida”, contó Jana en una entrevista con Infobae. Decididas, se dirigieron al lugar y convencieron a las recepcionistas de que avisaran a Diego. “Toda mi vida había sido un no y en ese momento me dijo que sí”, recordó.

La primera en entrar fue Valeria Sabalain. Diego y Valeria se abrazaron y lloraron, mientras él se disculpaba por no haber estado presente durante todos esos años. Luego, llegó el turno de Jana. “A mí me abrazó y me pidió perdón. Sinceramente, fue re sanador”, relató. En ese momento, Jana decidió hacerle una pregunta que terminó de consolidar su relación: “Yo necesitaba su confirmación. Entonces le digo ‘¿soy tu hija?’. Y me dijo ‘y si mamita, si sos igual a mí’. Y nos reímos”, contó.

A partir de ese encuentro, la relación entre Jana y Diego Maradona creció con los años. El Diez la acompañó durante su mudanza a Uruguay, y ella estuvo presente en momentos clave de la vida de su padre. Aunque Jana decidió mantenerse alejada de lo mediático, utiliza sus redes sociales para expresar el cariño que le tenía a su padre. Hoy, forma parte del juicio por su muerte, decidida a llegar a la verdad de lo ocurrido.