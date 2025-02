Daniela Celis se mostró como una de las ex participantes de Gran Hermano que tenían muchas ganas de volver a ingresar a la famosa casa en la edición corriente, sin embargo y pese a las grandes posibilidades con las que contaba la influencer, tomó la decisión de bajarse por motivos específicos que no tienen que ver con sus gemelas, Aimé y Laia.

La pareja de Thiago Medina aseguró que ambos tenían la posibilidad de postularse, pero ella lo dejó de lado por un motivo personal que no involucra a sus dos hijas.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus gemelas, Aimé y Laia

Daniela Celis renunció a su regreso a Gran Hermano: los motivos detrás de su decisión

Daniela Celis se postuló para ingresar nuevamente a la casa de Gran Hermano, con el nuevo golden ticket después de la salida de Luca Figurelli, pero 24 horas después anunció, mediante stories de Instagram, que se bajaba por un motivo. Pese a los dichos de algunos seguidores, sobre que la decisión fue por sus gemelas, ella aclaró que su baja no fue por la maternidad.

La ex participante del reality informó su decisión a través de dos stories en donde detalló los motivos de su baja. “Sí perras, me postulé porque soy una madre empoderada y mujer ante todo”, inició diciendo en su video y agregó que “por mujer empoderada me refiero a una mujer que va a cumplir sus sueños y no los rechaza por sus hijos”.

“Pero ya me bajé, este video es para decirles que duró 24 horas mi postulación”, contó entre risas. Sin embargo, antes de que se comente como haría con su maternidad, dijo que “no me bajé porque tengo bebés, eso fue lo primero que se debatió en casa y Thiago me dijo que le diera para adelante”.

“Me bajé por el simple hecho de que tengo muchos proyectos acá afuera, un montón de cosas que construí durante estos dos años y que se me están haciendo posibles en este momento. ¿Por qué irme, Universo? Si tanto me costaron mis contratos y los trabajos. Lo que se viene no lo van a poder creer”, sostuvo.

“Soy consciente de que soy muy afortunada en poder laburar con enormes marcas, tener eventos, presencias, desfiles y cosas con las que cumplir. ¿Por qué no cumpliría si tanto me costó conseguirlas?”, señaló.

“Voy a dejar mi lugar para otro postulante porque yo ya viví mi experiencia, ingresé tres veces a la casa y fui muy feliz. La posibilidad es inmensa pero todo pasa por algo, no hay mal que por bien no venga y, aparte, persevera y triunfarás”, finalizó la influencer.

Daniela Celis se postuló para ingresar nuevamente a la casa de Gran Hermano pero decidió bajarse, 24 horas después, por la cantidad de proyectos y trabajos que tiene cerrados para el entrante año. Asegurando que su relación Thiago Medina está más consolidada que nunca y que jamás se bajaría por su maternidad, terminó por dejar su lugar para otro jugador.

