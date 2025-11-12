La decisión de Mauro Icardi con sus hijas que desató una nueva polémica: "No están de vacaciones"

Una vez más, Mauro Icardi vuelve a estar en el ojo mediático luego de que se reencontrara con Francesca e Isabella tras cinco meses sin verse cara a cara. El encuentro fue sumamente discrecional, lo que significó que las niñas y el futbolista están lejos de las cámaras de televisión. Sin embargo, todo parecía desarrollarse con suma normalidad hasta que se acabó la calma que antecede al huracán. Al parecer, las menores de 9 y 10 años no estarían asistiendo a clases, situación que desató una nueva polémica.

Yanina Latorre confirmó que Mauro Icardi no cumple con sus obligaciones

Este miércoles 12 de noviembre, Yanina Latorre volvió a recurrir a sus exitosas e imponentes placas negras en su cuenta personal de Instagram, a las cuales utiliza como marca registrada para ventilar los secretos mejores guardados de los famosos. La conductora de Sálvese Quien Pueda -SQP- (América TV), quien sigue de cerca los pasos del denominado WandaGate, luego de revelar todas sus verdades sobre Eugenia “China” Suárez y la cancelación de su entrevista en Luzu, disparó dardos envenenados contra Mauro Icardi.

Mauro Icardi | Instagram

Según la portadora de primicias, el delantero del Galatasaray estaría incumpliendo uno de los derechos básicos de las nenas que es la escolarización. “Las hijas de Wanda y Mauro no fueron al colegio”, comenzó diciendo en la famosa red social de la camarita. Acto seguido, lanzó un fuerte mensaje al jugador: “Habría que explicarle a Mauro que las chicas tienen que asistir, que no están de vacaciones”.

En este marco, cabe recordar que este accionar funciona como un modus operandi en la dinámica Icardi-Suárez ya que la distancia física entre este padre y sus hijas hizo que priorice su contacto físico antes que las obligaciones académicas de las nenas. En el caso de la actriz, cuando se mudó a Estambul y, en medio de los acuerdos legales con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia también se ausentaron de clases y actividades extracurriculares, lo que significaría que no ven con desaprobación que los chicos alteren sus rutinas por estar exclusivamente con ellos.

Yanina Latorre contra Mauro Icardi | Instagram

Mauro Icardi guarda un completo hermetismo

Desde que llegó a Argentina, Mauro Icardi evita la exposición en los medios de comunicación y mantiene sus actividades en completo hermetismo. Sobre todo, desde que, por orden judicial, está revinculándose con Isabella y Francesca a quienes no veía desde hace casi medio año. A diferencia de su actual novia, el capitán del equipo turco preserva a rajatabla su intimidad y cumple al pie de la letra las decisiones del juzgado de menores de resguardar la imagen pública de sus herederas.

No obstante, es de esperarse que esta decisión que habría tomado Icardi no repercuta en un accionar por parte de Wanda Nara por incumplir con la escolarización de las niñas, un derecho que ella misma se encarga de velar con su crianza monoparental, supliendo el distanciamiento físico de su papá que se encuentra realizando su carrera profesional en el exterior junto a su flamante pareja y los hijos de ella.

Mauro Icardi, Wanda Nara | Instagram

Hasta el momento, la conductora de MasterChef no se pronunció al respecto ni en redes sociales ni en medios de comunicación, por lo que se esperaría a que haya alguna denuncia formal al respecto. Mauro Icardi, en cambio, seguiría desafiando a la licenciada Gabriela Mattera del Ministerio Público Titular y a los informes de los peritos psicológicos que llevan en detalle los avances emocionales y vinculares de ambas menores de edad.

