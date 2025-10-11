Decretaron quién será el ganador de La Voz Argentina

Este lunes 13 de octubre se conocerá quién va a ser el flamante ganador de La Voz Argentina 2025. Las expectativas crecen con el correr de los minutos en redes sociales donde los fanáticos del certamen comenzaron a perfilar al posible ganador. Las evaluaciones de los jurados hicieron que los cuatro mejores de sus respectivos teams se encasillen en la gala final, sin embargo, es el público quién definirá por voto popular al nuevo rostro del reality de Telefe. En este marco, los sondeos comenzaron a arrojar algunos resultados de la voluntad de los espectadores, dejando en lo alto a los favoritos indiscutidos a quedarse con el gran premio.

Qué dicen las redes sociales sobre el ganador de La Voz Argentina

La gran final de La Voz Argentina se llevará a cabo en dos mitades: por un lado, el próximo domingo 12 y, por el otro, el lunes 13 se realizará la coronación del flamante ganador. Con los cuatro finalistas ya seleccionados, la expectativa crece en torno a quién se coronará como el gran vencedor de esta temporada del reality musical. La batalla final se disputará entre Alan Lez, del equipo de Lali; Nicolás Behringer, representando a Luck Ra; Milagros Gerez Amud, del team Soledad; y Eugenia Rodríguez, del equipo de Miranda!.

En la antesala a que se abra por última vez el telón, las redes sociales comenzaron a ser el reflejo vivo de los sondeos de opinión, donde los usuarios están comenzando a inclinar la balanza por su preferido, aunque ninguno de estos relevamientos es de carácter oficial ni están respaldados por consultoras.

El mecanismo en las plataformas digitales les permite a los cibernautas dejar sus opiniones y preferencias sobre lo que está ocurriendo en los medios de comunicación. Es así que el periodista Julián Haramboure utilizó su cuenta de X (ex Twitter) y dejó una encuesta en la cual participaron 249 personas. Según estas estadísticas, el ganador sería Nicolás, discípulo del artista cuartetero con el 55% de los sufragios. Los seguiría Alan, con el 24,5%; Milagros con el 15,3%; y por último Eugenia, con el 4,6%.

Asimismo, por otro lado, la cuenta @Sebittasse realizó el mismo sondeo a principios de mes arrojando los mismos resultados -con una base de 413 votantes- donde Nicolás sacó una amplia ventaja con el segundo. Esta vez, el integrante del team Luck Ra, sacó el 49,6% de los votos, mientras que Alan, el 25,9; Milagros, el 17,4%; y finalmente Eugenia, con el 7%.

Pese a que estos números luego deberán verse reflejado en el voto popular de los televidentes en las próxima doble-gala, lo cierto es que el nombre de Nicolás estaría resonando con fuerza entre los fanáticos de La Voz Argentina.

El fabuloso premio que recibirán los participantes de La Voz Argentina

En la última semana, Nico Occhiato se encargó de enunciar que todos los finalistas de La Voz Argentina recibirán un gran premio por haber llegado a esas instancias. Si bien el que se coronará campeón recibirá una mención especial, los demás concursantes tendrán su recompensa por el mérito a haber llegado a esa instancia.

“El ganador de La Voz Argentina se va a llevar 70 millones de pesos, y además un contrato con el sello discográfico de Universal para sacar su música", comenzó diciendo el presentador. No obstante, los otros finalistas también se irían con un premio. “El segundo se lleva 30 millones de pesos. El tercero tampoco se va con las manos vacías, se lleva 15 millones de pesos. Y el cuarto tampoco se va con las manos vacías, se lleva cinco millones de pesos. O sea, los cuatro finalistas algo se llevan, más allá de la exposición de haber cantado acá".

Finalmente, a horas de que se suban al escenario de La Voz Argentina por última vez, todas las expectativas están puestas en quién será el nuevo talento argentino que gane la edición 2025. Además, se conoció que, aquellos interesados en apoyar a su favorito lo podrán hacer mediante el voto emitido por la web, a través de un mensaje de texto, o escaneando el código QR que se emite durante la gala.

