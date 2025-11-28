Desde la clínica, Rocío Marengo explicó cómo sigue su embarazo tras ser internada de urgencia: "Serán unos días más"

La noticia del embarazo de Rocío Marengo había llenado de alegría al mundo del espectáculo, especialmente porque la actriz llevaba años soñando con convertirse en mamá. Por eso, su inesperada internación generó preocupación entre sus seguidores y dentro de la propia farándula, que siguió de cerca cada detalle de su estado de salud.

Rocío Marengo y Eduardo Fort

La alarma se encendió cuando Intrusos confirmó que Rocío Marengo había sido ingresada en el Sanatorio Otamendi para ser monitoreada de urgencia. Desde allí comenzó a trascender información sobre su evolución y sobre la decisión de los médicos de mantenerla en observación.

Cómo se encuentra Rocío Marengo

En Intrusos, fue Paula Varela quien tomó contacto directo con Rocío Marengo para confirmar su estado de salud. La periodista explicó que la actriz acababa de entrar en la semana 33 de embarazo y que el bebé presentaba un desarrollo saludable. “El bebé pesa 2.450, es decir ya tiene un buen peso. Me cuenta que fue a un chequeo con el obstetra, que vieron algunas cositas que les preocuparon entonces prefirieron dejarla internada para controlarla”, explicó.

Según contó la panelista, Rocío Marengo llevaba 48 horas en observación y respondía favorablemente a todos los controles. Además, Paula Varela agregó: “Está en el Otamendi hace 48 horas y hasta el momento en el seguimiento que le realizan todo está dando bien. Está con Eduardo y unas amigas, que lógicamente al ser primeriza se asusta, pero que está todo en orden.”

El emotivo mensaje de Rocío Marengo en redes sociales

Tras darse a conocer la noticia de su internación, Rocío Marengo decidió hablar directamente con sus seguidores y publicó un mensaje en Instagram para aclarar su situación y evitar preocupación innecesaria. En un párrafo completo de su comunicado, la actriz expresó: “Hola a todos! queremos contarles que estamos re bien! Se que muchos nos quieren y se preocupan por eso quise evitar contar que estamos internados. Con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto”.

Mensaje de Rocío Marengo

Del mismo modo, Rocío Marengo aseguró: “serán unos días más y a casa a ultimar detalles para recibirlo con todo el amor”. Con ese mensaje, la futura mamá disipó dudas, confirmó que su bebé evoluciona perfectamente y reforzó que su internación se debe únicamente a cuidados preventivos propios de esta etapa tan sensible del embarazo.