El desesperado pedido de Camila, la hermana de Thiago Medina, al conocer el nuevo parte médico

Thiago Medina sigue internado en la terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras sufrir un violento accidente de moto. Es por eso que su hermana, Camila Deniz, lanzó un desesperado pedido por su salud después de conocer un nuevo parte médico.

El desesperado pedido de Camila Deniz tras conocer el nuevo parte médico de Thiago Medina

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, les hizo un desgarrador pedido a sus seguidores. A través de su cuenta de Instagram, Camilota compartió una imagen del expartidipante de Gran Hermano y escribió: "Los invito a todos a que prendan una velita y pidan por él, para que salga de esta pesadilla que le tocó vivir. Tiene toda una familia, amigos y sobre todo dos hermosas bebas que lo esperan".

El pedido de Camila, la hermana de Thiago Medina

Asimismo, en la publicación aclaró que el momento para realizar las oraciones comunitarias será esta noche, desde las 21 horas. "Nos unimos todos con Thiago Agustín Medina", reafirmó la participante de Cuestión de Peso. Y cerró: "Compartan. Es lo único que podemos hacer por él desde nuestro lado".

Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus dos hijas

De esta manera, al igual que Daniela Celis, la expareja y mamá de las dos hijas de Thiago Medina, Camila Deniz desmotró cómo la familia se aferra a la fe para pedir por la pronta recuperación del joven de 22 años.

Qué dice el último parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva después del grave accidente en moto que sufrió el viernes por la noche. El ex Gran Hermano fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras chocar contra un auto y tuvo que ser operado de urgencia. En las últimas horas surgió la posibilidad de que deba atravesar una nueva intervención, y el centro médico difundió un parte oficial para aclarar la situación.

El comunicado, emitido este miércoles pasado el mediodía, confirmó que el joven permanece bajo control en la Unidad de Terapia Intensiva, con seguimiento del servicio de cirugía torácica y del equipo médico de la unidad. Según detallaron, en las últimas 24 horas presentó episodios de fiebre, continúa con asistencia respiratoria mecánica y recibe inotrópicos, aunque sin necesidad de aumentar las dosis.

Thiago Medina

Respecto a lo que podría suceder en los próximos días, el parte precisó que, si la evolución es favorable, Thiago Medina podría ser sometido a una cirugía torácica. En ese caso, la operación estaría a cargo de especialistas del hospital donde permanece internado junto con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, en el marco de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. Así, no sería necesario trasladarlo.