El desesperante video del momento en el que Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados del mar: "Están vivos de milagro"

Martín Demichelis protagonizó un episodio en Punta del Este que quedó registrado en un desesperante video junto a sus hijos. Las imágenes compartidas mostraron el dramático momento en el que fueron rescatados del mar, en medio de una jornada que inició como un día de playa y terminó con un operativo inesperado.

El dramático momento que vivieron Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este

Martín Demichelis y sus hijos vivieron un episodio inesperado en las playas de Punta del Este que quedó registrado en un video. El director técnico y su familia fueron rescatados por guardavidas luego de quedar atrapados en el mar en una zona donde está prohibido bañarse. Las imágenes mostraron el momento en que los socorristas intervinieron y lograron poner a salvo a todos.

El hecho ocurrió el 31 de diciembre en la playa de Laguna Escondida, en José Ignacio, Uruguay, según revelaron en A la Tarde (América). “No había ningún salvavidas, pero afortunadamente, los guardavidas, que siendo 31 de diciembre a la tarde, se ve que ya estaban en su horario de franco, se fueron a surfear”, comentó Karina Mazzocco.

“Nosotros comenzamos a trabajar la información porque nos contaban que la familia Demichelis se estaba ahogando en la playa de Laguna Escondida en José Ignacio. No teníamos ningún video ni foto, hasta que hoy nos llega el material que pone en contexto lo ocurrido el 31 de diciembre”, explicó Oliver Quiroz.

En este contexto, desde el programa revelaron que la familia de Martín Demichelis tuvo la suerte de que un grupo de salvavidas estuviera por la zona. “Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis”, agregó la presentadora sobre el dramático momento.

El peligroso lugar donde Martín Demichelis y sus hijos vivieron un momento desesperante

Durante otro tramo del programa, Oliver Quiroz reveló que en la zona hace años que está prohibido ingresar al mar. “Lo que me dicen es que es una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando eso, porque la gente no tiene ese cuidado. Ven que está tranquilo el mar, se comienzan a meter y justo hay un fondo donde ellos pueden pisar y se los va llevando la corriente”, puntualizó.

Las imágenes muestran cómo los socorristas se acercaron rápidamente a la familia de Martín Demichelis y logran sacarlos a todos del agua. El operativo fue clave, ya que la corriente había arrastrado al exfutbolista, a su sobrina y a su hijo Bastian hacia una zona profunda donde resultaba difícil mantenerse a flote.

En medio de la información que comentaban en A la Tarde, uno de los panelistas consultó si Evangelina Anderson estaba al tanto de la situación o si se enteraría por estas imágenes. “Imagínate si a vos te comunican, estando a miles de kilómetros de tus hijos, que estuvieron a punto de ahogarse”, comentó uno de los periodistas.

Martín Demichelis fue protagonista del desesperante video del momento en el que él y sus hijos fueron rescatados del mar. El episodio ocurrido en Punta del Este quedó registrado en imágenes que muestran cómo la intervención de los guardavidas permitió que la situación se resolviera. La jornada que comenzó como un día de playa terminó siendo recordada por este hecho.

