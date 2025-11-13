Jorge Lorenzo, el actor que se puso en la piel de "Capece" en El Marginal y En el barro, murió tras una grave enfermedad. La triste noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de sus redes sociales y, este jueves 13 de noviembre, la representante del artista reveló detalles de su fallecimiento.

Dieron a conocer de qué murió Jorge Lorenzo, Capece de El Marginal y En el barro

Los actores de El Marginal y En el barro no salen de su conmoción tras la muerte de Jorge Lorenzo, el artista que encarnó a "Capece" en las series de Netflix. Este jueves 13 de noviembre, su representante, Natalia Bocca, reveló cuál fue la enfermedad que provocó su fallecimiento.

Gerardo Romano y Jorge Lorenzo

"Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco, pero luego se fue complicando con un tema respiratorio", dijo Bocca en diálogo con revista Pronto. Y agregó sobre la relación que los unía: "Jorge era un gran amigo… Nos hicimos muy amigos. Trabajamos en varios proyectos juntos desde hace años".

Cabe mencionar que, después de que se conociera la muerte de Jorge Lorenzo, sus excompañeros de El Marginal y En el barro lo despidieron con profunda tristeza en las redes sociales. Uno de ellos fue Nico Furtado, quien, sobre una foto de "Capece", escribió: "Q.E.P.D Jorge querido".

Nico Furtado y Jorge Lorenzo

Así anunció la Asociación Argentina de Actores la muerte de Jorge Lorenzo

La Asociación Argentina de Actores comunicó la noticia durante la noche del miércoles 12 de noviembre, con un mensaje cargado de tristeza y reconocimiento hacia la trayectoria de Jorge Lorenzo. A través de su cuenta oficial de X, el sindicato expresó: “Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

En su comunicado, la entidad también recordó la extensa relación que el actor mantenía con la Asociación y recordó su importante carrera. Además de El Marginal y En el barro de Netflix, Jorge Lorenzo también fue parte de ATAV, Casi Ángeles, Costumbres argentinas, Soy Gitano, Son amores y Rincón de Luz, entre otros.