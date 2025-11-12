Con distintos homenajes e imágenes santificadas, la desgarradora y particular despedida de Calu Rivero a su abuela

Este martes 11 de noviembre, Calu Rivero sufrió una gran pérdida en su vida: la muerte de su abuela Chichi. A modo de homenaje y despedida, la actriz recurrió a su cuenta personal de Instagram un conmovedor mensaje donde transformó el dolor en un nuevo renacer. Fiel a su nueva percepción de la vida, compartió las imágenes más significativas del momento de la despedida junto a sentidas reflexiones y estampitas santificadas.

La dolorosa pérdida de Calu Rivero

Para Calu Rivero la estética visual forma parte importante de la forma en que quiere ser vista por sus seguidores. Es por ello que, en su feed, compartió una imponente fotografía -dividida en tres partes- en blanco y negro de ella con la matriarca, donde ella reposaba su mejilla sobre su hombro. “Mi abuela fue maestra de primer grado, y hasta su último aliento siguió enseñando. Su muerte también me educó. No se fue sola, se fue sostenida. Su cuerpo fue honrado, su piel acariciada, su alma acompañada con mucho amor”, introdujo la actriz en su mensaje de despedida que realizó en Instagram.

Calu Rivero y su abuela | Instagram

Acto seguido, la intérprete intentó reivindicar la muerte como parte natural de la vida. Es por ello que detalló cómo la contuvo y la guio en esta transición: “Acompañar ese tránsito es un acto de amor radical. Sentarse cerca, tomarla de la mano, encender las velas, repetir ‘gracias, Chichi’ una y otra vez… y poder susurrarle con mucho dolor: ‘andá tranquila, aquí estaremos todos bien’”.

Calu Rivero | Instagram

La reflexión de Calu Rivero tras despedir a su abuela

Desde hace unos años, Calu Rivero decide vivir la vida conectada con la naturaleza y rodeada del amor de sus familiares más cercanos. Es por ello que, aferrada a la espiritualidad, realizó un altar con diversas imágenes de santos y hasta una estampita con la fotografía de su abuela llena de velas encendidas. “Morir bien también es parte de vivir bien. Aprenderlo es un gesto de conciencia. Practicarlo es, tal vez, el más grande de los amores”, reflexionó mientras le rendía un sentido homenaje a su partida como un acto de santificación.

Finalmente, les agradeció a aquellas personas que acompañan este doloroso proceso desde la elevación espiritual y aceptando los ciclos de la vida. “Hablar de la muerte es, en verdad, hablar de la vida. La información es poder. Pero la presencia con información… es evolución”. En esta línea, Calu compartió una imagen de Chichi tras su fallecimiento en la que es acariciada por las manos de las mujeres de la familia, como un último adiós. Una de ellas tenía tatuada la palabra "gracias", la cual puso el imponente sello en la conformación visual.

A modo de brindarle las últimas palabras a Chichi, Calu Rivero resaltó sus cualidades que fueron una gran enseñanza para su paso por esta existencia. “Siempre recordaré tus silencios que enseñaban más que tus palabras. Llenos de coraje, de ternura”, escribió en un video donde se la ve compartiendo diversos momentos cotidianos con ella. “Tus silencios eran lecciones; tu coraje mi herencia”, sentenció llena de gratitud y amor aferrada a los recuerdos compartidos y los momentos juntas que quedarán para siempre en su memoria.

NB