Duelo de estilo: Celeste Cid y la China Suárez apostaron por el mismo vestido polka dot

A Celeste Cid y la China Suárez las une la pasión por el arte y la actuación, pero también su gusto por la moda. Tal es así que ambas eligieron el mismo vestido polka dot para una sesión de fotos. Esta coincidencia fashionista no pasó desapercibida ante los ojos de sus miles de seguidores.

Tendencia polka dot: el look en clave glam que unió a Celeste Cid y la China Suárez

Celeste Cid y la China Suárez optaron por la tendencia que pisa fuerte esta temporada: el polka dot. Las artistas eligieron el mismo vestido de Carolina Herrera, una pieza vibrante y femenina que combina silueta clásica con un estampado clásico que regresó con fuerza.

Pese a esta casualidad, cada una de ellas logró brindarle su toque personal y complementar el modelo de formas distintas. El atuendo se destaca por su tono verde brillante cubierto de lunares blancos. Además, su largo midi entallado y su escote recto con breteles finos, que realzan los hombros y estilizan la figura, lo hacen único y el favorito de muchas esta temporada.

Celeste Cid

La prenda protagonista de sus looks propone un equilibrio perfecto entre lo lúdico del estampado y la sofisticación característica de la diseñadora venezolana. En cuanto al polka dot, es decir la estampa que caracteriza este diseño, se puede decir que volvió con todo pero con una versión más moderna y llamativa. Lejos de ser un print clásico como solía serlo años atrás, en la actualidad aparece en vestidos audaces y combinaciones potentes que buscan captar miradas.

China Suárez

Sin lugar a dudas, el vestido que eligieron Celeste Cid y la China Suárez es un claro ejemplo de esa versión fresca y actualizada. La primera apostó por un estilo más veraniego combinándolo con un collar de perlas y un pequeño clutch en el mismo tono. En cuanto al calzado, la actriz llevó unos zapatos altos en color blanco que hizo juego con su accesorio.

Celeste Cid

En la imagen se la puede ver posando frente a una puerta violeta rodeada una pared amarilla que resaltó aún más el verde intenso de su vestido polka dot. Su propuesta es ideal para un evento de día, ya sea al aire libre o en un ambiente cerrado. Por otro lado, la China Suárez lució este ítem en clave elegante y minimalista.

China Suárez

En las imágenes, se puede observar a la novia de Mauro Icardi posa sobre una pared de piedra con el cabello recogido y un maquillaje natural, dejando así que la pieza sea la verdadera protagonista de su look. En este sentido, sólo decidió completar su estilismo con un pequeño bolso de mano en la misma tonalidad y zapatos nude. Su elección fue perfecta para una ocasión nocturna y relajada.

Si bien cada una imprimió su sello, ambas combinaron tendencia y atemporalidad. De esta manera, se dio un nuevo duelo de estilo. Esta vez, las protagonistas fueron Celeste Cid y la China Suárez, quienes apostaron por el mismo vestido polka dot de la firma Carolina Herrera que se llevó toda la atención en las redes sociales.

Revelaron el motivo del conflicto entre la China Suárez y Julieta Poggio: “Se la tiene jurada”

El enfrentamiento entre La China Suárez y Julieta Poggio sumó un nuevo capítulo después de que un tweet de la actriz se viralizara y desatara un intenso debate en redes. Todo surgió cuando la actual pareja de Mauro Icardi escribió un mensaje directo hacia la ex Gran Hermano que no pasó desapercibido, y que reavivó viejas fricciones entre ambas.

La situación escaló aún más cuando la mamá de Julieta Poggio, Patricia Destefani, decidió hablar públicamente y revelar cómo vivió su hija la polémica, además de insinuar que el mensaje de que la China Suárez podría no estar motivado únicamente por lo que la ex Gran Hermano dijo recientemente.

El escándalo comenzó con el tweet de La China Suárez, donde escribió: “Jajaja que raro que no sepas que actúo Juli. Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Polka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje”. A partir de ese mensaje, Martín Cirio decidió involucrarse y ofrecer su interpretación del conflicto.

China Suárez y Juli Poggio

El youtuber fue contundente al señalar la contradicción del reclamo de la China Suárez: “La China Suárez no salió de la nada. A ella también la descubrió un productor o alguien... La descubrió Cris Morena”. Además, defendió la actitud de Julieta y cuestionó la reacción de la actriz: “Tenés el sueño de ser actriz y está perfecto que vaya a Telefe a que te vean. ¿Cuál sería el drama? En Twitter todos defendían a Juli. No le sale nada bien”.

Pero la revelación más fuerte llegó cuando aseguró: “Por este video, la China se la tiene jurada a Juli Poggio”, antes de mostrar el clip en el que, ante la consigna “Mujer que se fija en la pareja de otras personas”, Julieta respondió sin dudar: “China Suárez”. Para Cirio, ese antecedente explica el malestar de la actriz.