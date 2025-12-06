domingo 07 de diciembre del 2025
El casamiento de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: así fue la gran historia de amor que comenzó con una cita fallida y hoy se juró eternidad

El actor y la actriz sellaron su vínculo en una noche llena de emoción y momentos únicos.

Este sábado, Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su gran historia de amor y tuvieron su gran fiesta de casamiento. Algunas semanas atrás, la actriz brilló como invitada de +CARAS con Héctor Maugeri y repasó su camino juntos, desde aquella primera cita que la hizo abandonar España para regresar a la Argentina, hasta su boda, pasando por el flechazo que sintieron desde el momento que se encontraron.

La historia de amor de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

“Por Nicolás Cabré decidí volver a la Argentina”, explica Rocío Pardo, sin vueltas. Luego agrega que se encontraba viviendo en España y que, tras sentir que lo suyo con el actor “iba en serio”, le sirvió como una “excusa final” para regresar a Buenos Aires y abandonar Europa.

Antes de eso, hubo una primera cita, que comenzó un poco de casualidad, pero que terminó derivando en una unión que ninguno había sentido nunca. “Estábamos haciendo temporada en Carlos Paz los dos.  No había forma de conocernos en persona porque no somos de salir, de ir a eventos, pero nos encontramos con un evento en el que ninguno de los dos estaba nominado y dijimos, hay que ir cada uno por su cuenta. Ahí nos vimos por primera vez (…) después yo fui a los mosqueteros porque me habían invitado y la acompañé a mi mamá y a partir de ahí empezamos”, cuenta.

El resultado de aquella primera cita fue el mejor, aunque en un primer momento ninguno de los dos estaba muy convencido de que todo fluyera. “Hablo por mí igual, pero nos quedamos los dos como ‘qué interesante esta persona, qué parecidos somos’. Fue como una primera cita en donde eran todas pálidas, nos parecía que nos estábamos espantando y en esas cosas que nos decíamos encontrábamos el parecido en el otro, proyectos de vida, formas de pensar (…) somos muy parecidos. somos muy compatibles, somos muy compañeros”, añade.

La apuesta que Rocío Pardo y Nicolás Cabré hicieron desde un primer momento

Rocío Pardo dice que tanto ella como Nicolás Cabré tomaron la relación muy en serio desde el primer momento. Sentencia que “nunca fue un amor de verano”, que “fue mutuo desde el día uno”. “Nunca tuve relaciones pasajeras, siempre tuve relaciones de muchos años. Entonces no consideraba que si pasaba a mayores iba a ser algo pasajero, pero bueno, siempre uno espera también que le pasa al otro”, finaliza.

