El Chino Leunis mostró cómo quedó la nueva decoración de su casa: estanque, armonía y su propio “pedacito de naturaleza”

El Chino Leunis y Maca Martínez Picabea finalmente disfrutan de la casa que construyeron desde cero. Durante doce meses vivieron seis mudanzas consecutivas, una etapa que ellos mismos describieron como agotadora, aunque necesaria para llegar al lugar que hoy habitan. Ese recorrido terminó por consolidarse en una vivienda moderna, amplia y diseñada para acompañar el ritmo de vida familiar.

Chino Leunis

Ubicada en zona norte de la provincia de Buenos Aires, la propiedad del Chino Leunis fue pensada para equilibrar funcionalidad, estética y calidez. Grandes ventanales que integran interior y exterior, ambientes generosos, materiales nobles y una planificación cuidadosa definieron el proyecto. Desde la cocina con isla central hasta el baño principal con detalles de spa, todo fue concebido para crear una rutina cómoda, práctica y armoniosa.

Una propiedad de ensueño

La casa del Chino Leunis refleja la personalidad y las necesidades de la pareja. Los espacios integrados, el vestidor organizado y el jardín que rodea la propiedad completan una propuesta donde cada ambiente tiene un sentido y un propósito. El conductor y su pareja compartieron en redes su emoción al ver cómo la obra avanzaba, y agradecieron el acompañamiento de amigos y profesionales: “Es maravilloso. Ni en sueños imaginamos esto. Costó mucho y va a costar años”, expresaron.

Esa combinación entre diseño y vida cotidiana fue clave para lograr un hogar que se amoldara a las rutinas familiares sin renunciar a la estética. Los detalles en madera, la iluminación natural y la paleta neutra aportan serenidad, mientras que la amplitud de los ventanales multiplica la conexión con el entorno.

El nuevo rincón especial de la casa del Chino Leunis

En las últimas horas, el Chino Leunis mostró orgulloso la nueva obra realizada en un sector que anteriormente era solo un lugar de paso. “Estoy feliz con este nuevo lugar de la casa. Me propuse crear un ecosistema nuevo”, contó en sus redes sociales. El conductor explicó que, con el trabajo de Emanuel y su mamá Claudia —que viajaron desde La Plata para acompañar la creación—, se transformó en un pequeño estanque rodeado de plantas, pensado para generar armonía y calma.

Estanque en casa del Chino Leunis

“¡Qué felicidad me dan estos logros en casa! Un pedacito de naturaleza para contemplar”, expresó el Chino Leunis, mostrando cómo ese rincón se convirtió en uno de los puntos más especiales del hogar. Una muestra más de que, después de un año intenso, la pareja finalmente disfruta del lugar que tanto soñó.