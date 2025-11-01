El comunicado de Juanita Tinelli tras las amenazas de muerte: "No merezco vivir con miedo por ser hija de Tinelli"

Después de años de mantenerse al margen de la exposición mediática, Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo Tinelli y Paula Robles, compartió un profundo mensaje en sus redes sociales.

En el texto, escrito en primera persona, la joven de 22 años explicó que durante mucho tiempo eligió callar “por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad”, pero que llegó a un punto en el que guardar silencio dejó de ser una opción. “Hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, escribió.

Juanita contundente: “Fui amenazada y ya no quiero vivir con miedo”

En su carta, Juanita contó que una situación reciente la llevó a un límite: “Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”.

El comunicado de Juanita Tinelli

La joven explicó que durante años priorizó a su familia —especialmente a su padre— por encima de sí misma, pero ahora decidió poner sus propios límites. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años... No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa”, expresó.

Lejos de buscar confrontación, Juanita aclaró que su intención no es generar división ni odio. “No existe tal enojo o rencor. Existe sensibilidad, amor y también la preocupación hacia los que más amo, y principalmente hacia mí”, señaló. También enfatizó que no se considera una víctima, sino alguien que eligió hablar después de mucho silencio.

“Guardar lo que duele también destruye”, reflexionó. “Y si lo que digo hace ruido, que sea el ruido de una verdad que necesitaba ser dicha”, sentenció Juanita.

El peso del apellido Tinelli y la decisión de hablar

En uno de los pasajes más fuertes, la hija de Marcelo Tinelli habló del peso que implica llevar ese apellido: “Sé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva… Pero justamente por respeto a ese nombre, y por respeto a mí misma, elijo hablar”.

Juanita concluyó su carta con un mensaje de amor y sanación: “Más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo. Pero ser su hija no puede significar vivir con miedo. No lo merezco”.

Juanita y Marcelo Tinelli

El mensaje de Juanita Tinelli generó un profundo impacto en redes sociales, donde muchos destacaron su valentía al hablar desde la vulnerabilidad y poner límites desde el amor. Su carta marcó un antes y un después en su relación pública con su padre, Marcelo Tinelli, uno de los hombres más influyentes de la televisión argentina.

