El impresionante cambio físico de Damián Betular para su debut en el teatro

Damián Betular se podría definir como una persona totalmente versátil. Desde su llegada a los medios, no solo ha demostrado su maestría a la hora de cocinar, con una carrera impresionante en ese aspecto, sino que también se ha ganado a la gente a base de carisma y talento. Ahora, dará un nuevo e inesperado paso, cuando se convierta en el protagonista de una obra de teatro reconocida internacionalmente.

La increíble transformación de Damián Betular

El próximo mayo, el Teatro Coliseo será el escenario de Hairspray, una historia que supo conquistar a millones de personas alrededor del mundo y que convirtió en un verdadero fenómeno en Broadway. Damián Betular tendrá uno de los papeles principales de la obra, interpretando a Edna Tumblad.

La obra, dirigida por Fer Dente, y producida por Olga y Club Media, cuenta la historia de Tracy Tumblad, una joven que sueña con bailar en televisión y termina liderando una revolución por la igualdad y la inclusión. Si bien tiene muchísimo humor, y personajes entrañables, se trata de una obra que celebra la libertad de ser uno mismo y el valor de atreverse a brillar.

Damián Betular lleva meses preparándose de manera intensiva para este desafío, haciendo foco en las tres disciplinas del género: actuación, canto y baile. De la mano del equipo creativo del espectáculo, el reconocido pastelero se propone dar vida a Edna, la madre de la protagonista.

Como se podía esperar, este rol, no solo significa un trabajo a nivel profesional, sino también físico. Para convertirse en esta madre amorosa, divertida y llena de ternura que se vuelve el corazón emocional de la obra, Betular tuvo que enfrentar una gran transformación a nivel físico, con una impresionante puesta en escena en lo que a vestuario y maquillaje se refiere.

El elenco de Hairspray, la nueva obra de Fer Dente

Fer Dente es uno de los nombres más destacados del género y, por tanto, el elenco de Hairspray está a la altura. Además de Damián Betular, la obra tendrá varias figuras destacadas del teatro musical en argentina, además de canciones icónicas.

Fer Dente dirigirá la obra.

Es por eso que, más allá de lo llamativo que puede resultar ver a Damián Betular en un rol completamente diferente al acostumbrado y su impresionante transformación, la obra apuesta a ser uno de los grandes éxitos del año que viene. Solo restará esperar su llegada al Teatro Coliseo, en mayo del 2026.