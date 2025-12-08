El look de Luisana Lopilato para su encuentro con el papa León XIV: “Acá, camino al Vaticano”

Luisana Lopilato conmovió a sus seguidores este lunes al compartir en Instagram un carrusel de imágenes del encuentro que tuvo con el Papa León XIV, luego del Concierto con los Pobres. La actriz asistió al evento junto a su esposo, Michael Bublé y, tras la presentación, ambos se acercaron al líder de la Iglesia Católica para extenderle un saludo cálido que quedó registrado en una serie de fotos.

Luisana Lopilato junto a Michael Bublé en el Vaticano

En el posteo, Luisana Lopilato dejó un mensaje sobre lo vivido, destacando la dimensión espiritual del momento y el orgullo que sintió por su esposo durante el concierto: “¡Dios es grande! Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante”, escribió. Luego, le dedicó unas palabras a Michael Bublé: “No puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike… Fue un momento lleno de emoción, pero también lleno de orgullo”.

El impresionante look de Luisana Lopilato

Para la visita, Luisana Lopilato eligió un estilismo que acompañó perfectamente la solemnidad del lugar. Llevó un vestido largo en tono borgoña, un color profundo y sofisticado que destaca sin necesidad de exceso. La prenda presenta una caída liviana con estructura, un diseño cerrado con cuello alto y mangas largas, y un largo hasta el piso que aporta dramatismo y estiliza la figura.

Luisana Lopilato en el Vaticano

En cuanto al beauty look, la actriz apostó por un maquillaje natural y luminoso, con labios neutros, y un peinado suelto con ondas suaves que equilibra lo clásico y lo moderno. En las fotos, el vestido contrasta con los tonos tierra y los frescos del Vaticano, convirtiéndola en un punto focal dentro de un entorno cargado de historia.

Así fue el Concierto con los Pobres

La visita de Luisa Lopilato se enmarca en la sexta edición del Concierto con los Pobres, celebrado el 6 de diciembre. Según Vatican News, el evento nació en 2015 con la intención de acercar música de calidad a personas sin hogar, migrantes, detenidos con permisos especiales y personas con dificultades sociales. Una vez finalizado el show, se distribuyen cenas y artículos de consuelo para quienes más lo necesitan.

En este contexto, Michael Bublé fue una de las figuras destacadas, y la emoción de Luisana Lopilato quedó clara en sus palabras: “Tal como se lo dije puertas para adentro: ‘No voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste… fue increíblemente increíble”. Una jornada que unió fe, música y sensibilidad, envuelta en un look impecable que acompañó el tono solemne de una experiencia que la actriz, según confesó, llevará para siempre en su corazón.