El look matchy de Valeria Mazza y su mamá, Mónica Ferreira, en una importante gala: rojo pasión, elegancia y glamour intergeneracional

Valeria Mazza y su mamá, Mónica Ferreira, se robaron todas las miradas en la Gala Valeria Mazza, que tuvo lugar en el majestuoso Palacio Duhau–Park Hyatt Buenos Aires. En su 18ª edición, el evento volvió a reunir a figuras del espectáculo, la moda y el empresariado con un propósito solidario: recaudar fondos para el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral, del cual la modelo y empresaria es madrina.

Para la gran noche, Valeria lució un impactante vestido rojo escarlata, de un solo hombro, con apliques florales y una cola fluida que acompañaba sus movimientos con sutileza. La pieza, firmada por Gabriel Lage, destacaba por su confección artesanal y su diseño estructurado, realzado con texturas y un color vibrante que evocaba fuerza y sofisticación. Completó su look con un clutch plateado, joyas del mismo tono y un peinado recogido que enmarcó su rostro de manera impecable.

A su lado, Mónica Ferreira desplegó elegancia con un vestido largo en tono rojo intenso, de falda plisada y escote en “V”, que acentuó su porte distinguido. La combinación de ambos estilismos —en distintos matices del mismo color— generó un efecto visual armónico y poderoso, convirtiéndolas en el dúo más elegante de la gala. El rojo, símbolo de pasión y vitalidad, unió a madre e hija en una apuesta de moda que resaltó la conexión entre generaciones.

Durante la velada, Valeria y su mamá compartieron la mesa principal y disfrutaron de una noche donde la solidaridad fue la gran protagonista —además del glamour—. Las cámaras captaron gestos de afecto, risas y orgullo entre ambas, mientras celebraban el éxito de un evento que se consolida año tras año como una cita ineludible en el calendario social argentino.

Para la foto también se sumó Taína Gravier, hija menor de Valeria, quien lució un vestido rosa pálido con destellos y se integró al retrato familiar que acaparó todos los flashes. Tres generaciones unidas por la elegancia, la moda y la calidez.

La Gala Valeria Mazza 2025 volvió a confirmar que la solidaridad puede vestirse de alta costura. Una noche en la que el glamour tuvo nombre propio: Valeria Mazza y Mónica Ferreira, unidas por el rojo, el estilo y el amor.

