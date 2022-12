El Pollo Álvarez tuvo que abandonar Qatar y explicó las razones

El Pollo Álvarez regresó a la Argentina para volver a conducir el programa Nosotros a la mañana, por el 13, debido a esto, por parte de la producción le pidieron su retorno, ya que se encontraba cubriendo hacía varios días el Mundial, donde entrevistó a Messi, luego del último triunfo de la Argentina con Polonia.

‘’Estoy muy triste de tener que volver, pero no tengo 20 años ni 70 (tal vez la edad no tenga nada que ver) como para hacer lo que se me cante… tampoco soy una persona tan impulsiva, porque juro que en la desesperación por quedarme pensé cualquier cosa’’, comenzó el Pollo con tristeza.

‘’Me debo a mi trabajo, es el que me puso en este lugar de privilegio. Es cierto que desde que laburo siendo un pibe, a los 16 años, siempre prioricé mi trabajo por sobre cualquier otra cosa y eso no es siempre bueno’’, prosiguió.

‘’Amo mi trabajo y también como la gran mayoría, siempre necesité trabajar y necesito’’, se sinceró, al tocar el tema que debe comprender las razones de su vuelta al país y sobre ‘’acatar órdenes’’.

‘’En mi laburo querían que vuelva y ya conduzca desde Bs. As y lo entiendo. Tal como hice siempre y como cualquier empleado, vuelvo y acató órdenes’’, expresó abiertamente el Pollo, acerca de las verdaderas razones, que lo hizo armar las valijas y regresar a Argentina.