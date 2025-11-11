El tenso cruce de Germán Martitegui con Walas y Julia Calvo en MasterChef Celebrity: "Es todo un quilombo"

Un tenso cruce entre Germán Martitegui y dos participantes de MasterChef Celebrity volvió a llamar la atención de los fanáticos del reality. El jurado protagonizó un fuerte intercambio con Walas y Julia Calvo durante la noche de “Última chance” de este martes 11 de noviembre.

El tenso cruce de Germán Martitegui con Walas y Julia Calvo en MasterChef Celebrity

En la emisión de “Última chance” de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui protagonizó un momento de tensión con Walas y Julia Calvo. El cocinero se acercó a las estaciones de los participantes para observar cómo estaban preparando sus piononos, pero notó que las recetas no estaban saliendo como esperaban.

Julia Calvo

Al abrir la puerta del horno, el jurado del reality retiró la preparación y advirtió que estaba cruda. De inmediato, le dijo al cantante: “¿No leen la temperatura del horno?”. Sorprendido por la reacción del chef, Walas respondió: “Dos minutos”. Sin embargo, Martitegui no quedó conforme con la explicación y le consultó qué había hecho con las claras para que el pionono quedara de esa manera. El líder de Massacre admitió que no las había batido por separado. “Bueno, hay una anormalidad”, lanzó el cocinero con tono irónico.

Minutos más tarde, Martitegui se acercó a la estación de Julia Calvo, quien se mostró contenta con el avance de su preparación. Sin embargo, el chef la interrumpió: “No cantes victoria, que después lo tenés que rellenar y enrollar, y eso es todo un quilombo”.

Walas en MasterChef

El episodio generó controversia en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la actitud del jurado. En especial, porque días atrás Germán Martitegui fue acusado de maltratar a Eugenia Tobal durante una grabación del programa, lo que habría provocado la supuesta renuncia de la actriz al certamen.

Qué dijo Walas sobre su relación con Germán Martitegui

Horas antes del tenso cruce que protagonizaron en el reality, Walas estuvo como invitado en el programa Pasapalabra, emitido este martes 11 de noviembre. Durante la charla con Iván de Pineda, el conductor le preguntó cómo era su relación con los jurados del reality culinario. Con su característico humor, el líder de Massacre respondió: “Con el jurado me llevo bien. Le temo a Tegui, por supuesto. Porque tiene esa actitud tan glacial y tan distante”.

Sus declaraciones cobraron un nuevo significado tras la emisión del episodio de MasterChef Celebrity, donde precisamente esa distancia y frialdad que mencionó se hicieron evidentes en pantalla. La interacción entre ambos reflejó cierta tensión y dejó entrever que la cómo es la relación entre Germán Martitegui y el músico.