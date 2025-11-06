En medio del reclamo de Benjamín Vicuña por sus hijos, la nueva provocación de Mauro Icardi y la China Suárez

La mudanza de La China Suárez a Turquía junto a Mauro Icardi sigue generando repercusiones, especialmente en la relación parental que mantiene con Benjamín Vicuña, padre de Magnolia y Amancio. La decisión de instalarse en Estambul implicó que los niños se alejaran físicamente del actor chileno, quien en los últimos meses expresó públicamente la tristeza que le provoca pasar largos períodos sin verlos.

La China Suárez y sus hijos

Mientras continúan las conversaciones y negociaciones para organizar encuentros y vacaciones en común, la situación se intensificó cuando Benjamín Vicuña reveló que llevaba más de cuarenta días sin ver a los chicos. Aunque señaló que no compartía la decisión de la mudanza, también afirmó que eligió aceptarla para mantener la paz familiar y priorizar el bienestar de los niños.

La respuesta de La China Suárez ante el reclamo de Benjamín Vicuña

Recientemente, La China Suárez se pronunció ante la denuncia del actor chileno, pero no a través de entrevistas o declaraciones directas, sino con un mensaje en redes sociales. La actriz compartió un video en el que se la ve jugando a Magnolia y Amancio, acompañado de una frase breve pero contundente: “Mi deseo es que hagan mucho ruido siempre. Que sean felices, que solo se ocupen de ser niños. Los amo.”

La actriz reforzó así una postura que sostiene desde hace tiempo: priorizar la infancia libre, el juego, el bienestar emocional y la protección afectiva por encima del entorno mediático o judicial. El gesto fue leído por muchos como una manera de responder a la narrativa de distancia y dolor que se instaló con las declaraciones de Vicuña.

La nueva provocación de La China Suárez a Benjamín Vicuña

Ahora, La China Suárez, lejos de mantenerse alejada de cualquier escándalo mediático, intensificó el conflicto al compartir un vídeo en sus historias de Instagram. En el clip se puede ver a Mauro Icardi jugando al fútbol con Amancio, mientras Magnolia hacía de arquera. La complicidad entre el futbolista y el niño fue clara: risas y abrazos que mostraban cercanía y cotidianeidad.

La escena fue interpretada como una provocación indirecta de La China Suárez hacía Benjamín Vicuña, pues, mientras el actor intenta por todos los medios pasar unos días junto a sus hijos, Mauro Icardi se convirtió en una figura presente en la vida de Amancio y Magnolia.