Enrique Pinti reveló que le ofrecieron tener prioridad para vacunarse y él dijo que no

En medio del escándalo de la supuesta "vacunación VIP" contra el Coronavirus que existe en el país Enrique Pinti, de 81 años y quien padece diabetes reveló que le ofrecieron inmunizarse por ser famoso, cosa que él contó que rechazó apenas le hicieron la propuesta, aunque no contó desde dónde llegó el ofrecimiento.

“Es algo que no se debe hacer”. Nosotros solamente tenemos que esperar nuestro turno, como cualquiera", comenzó diciendo en diálogo con Radio Rivadavia y amplió: “A mí me ofrecieron tener prioridad en la lista de vacunación y yo les dije que no, que de ninguna manera. Uno sabe que le va a caer todo el mundo encima, mas allá de que es algo que no se debe hacer”.

Enfático dijo: “Me parece que una vacuna como esta, para un mal pandémico que se está llevando a millones de personas, no es un jabón de tocador. La sociedad no ha evolucionado desde hace 70 años. Si se meten con esto, se pueden meter con cualquier cosa. Este no es un bien de consumo, es un remedio”.

Stephanie Demner y Guido Pella tienen Coronavirus

Stephanie Demner y Guido Pella confirmaron que tienen Coronavirus. La influencer y el tenista fueron testeados al llegar a Córdoba, provincia a la que asistieron ya que el deportista participaría del Open ATP250, y tuvieron que volverse debido al diagnóstico.

"Y caímos nosotros también. Maldito bicho. Guido y yo ambos positivos", expresó la celebridad virtual en las historias de su cuenta oficial de Instagram.