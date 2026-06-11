Entramos a la casa de Flor Jazmín Peña: cocina minimalista, living colorido y un rincón especial para su gato

Flor Jazmín Peña suele compartir distintos momentos de su día a día con sus seguidores y, en más de una ocasión, también deja ver algunos rincones de su hogar. A través de sus redes sociales, la bailarina mostró cómo logró construir un espacio que refleja a la perfección su personalidad: creativo, cálido y lleno de detalles que aportan identidad a cada ambiente.

Así es la casa de Flor Jazmín Peña

Lejos de optar por una decoración completamente neutra, Flor Jazmín Peña apostó por muebles coloridos, piezas de diseño y elementos que convierten a su departamento en un lugar único. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la importancia que le dio a Budín, su gato, para quien diseñó un sector especial pensado para su entretenimiento y comodidad.

Un living lleno de color y un rincón pensado para Budín

El living es, sin dudas, uno de los espacios más llamativos de la casa de Flor Jazmín Peña. Allí predominan los colores vibrantes y los objetos con personalidad. Un sillón en tono ladrillo, otro individual turquesa, sillas amarillas de inspiración mid-century y un rack verde lima conviven con una original alfombra blanca y negra de diseño geométrico que se convirtió en una de las piezas favoritas de la bailarina.

El rincón especial de Budín, el gato de Flor Jazmín Peña

A esto se suman plantas y flores distribuidas estratégicamente, que aprovechan la luz natural que ingresa desde el amplio ventanal que conecta con el balcón. Pero el gran protagonista del living es el espacio dedicado a Budín. Y es que Flor Jazmín Peña instaló un gimnasio felino en altura compuesto por distintas plataformas de madera fijadas a la pared para que su mascota pueda trepar, jugar y descansar.

Una cocina luminosa, práctica y minimalista

A diferencia del living, donde predominan los colores intensos, la cocina de Flor Jazmín Peña apuesta por una estética más serena y funcional. Los muebles blancos de líneas simples, combinados con una mesada en tonos claros, generan una sensación de amplitud y luminosidad que potencia el espacio.

Así es la cocina de Flor Jazmín Peña

Si bien el ambiente mantiene una impronta minimalista, Flor Jazmín Peña sumó distintos objetos decorativos, fotografías y piezas personales que aportan calidez y evitan que el lugar se vea frío o impersonal. El resultado es una cocina moderna, cómoda para el día a día y perfectamente integrada al estilo general del departamento.