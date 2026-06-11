jueves 11 de junio del 2026
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Entramos a la casa de Flor Jazmín Peña: cocina minimalista, living colorido y un rincón especial para su gato

La bailarina mostró algunos de los espacios de su hogar, donde el diseño y los colores vibrantes conviven en perfecta armonía.

Flor Jazmín Peña
Flor Jazmín Peña | INSTAGRAM

Flor Jazmín Peña suele compartir distintos momentos de su día a día con sus seguidores y, en más de una ocasión, también deja ver algunos rincones de su hogar. A través de sus redes sociales, la bailarina mostró cómo logró construir un espacio que refleja a la perfección su personalidad: creativo, cálido y lleno de detalles que aportan identidad a cada ambiente.

Flor Jazmín Peña
Así es la casa de Flor Jazmín Peña

Lejos de optar por una decoración completamente neutra, Flor Jazmín Peña apostó por muebles coloridos, piezas de diseño y elementos que convierten a su departamento en un lugar único. Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la importancia que le dio a Budín, su gato, para quien diseñó un sector especial pensado para su entretenimiento y comodidad.

Un living lleno de color y un rincón pensado para Budín

El living es, sin dudas, uno de los espacios más llamativos de la casa de Flor Jazmín Peña. Allí predominan los colores vibrantes y los objetos con personalidad. Un sillón en tono ladrillo, otro individual turquesa, sillas amarillas de inspiración mid-century y un rack verde lima conviven con una original alfombra blanca y negra de diseño geométrico que se convirtió en una de las piezas favoritas de la bailarina.

Flor Jazmín Peña
El rincón especial de Budín, el gato de Flor Jazmín Peña

A esto se suman plantas y flores distribuidas estratégicamente, que aprovechan la luz natural que ingresa desde el amplio ventanal que conecta con el balcón. Pero el gran protagonista del living es el espacio dedicado a Budín. Y es que Flor Jazmín Peña instaló un gimnasio felino en altura compuesto por distintas plataformas de madera fijadas a la pared para que su mascota pueda trepar, jugar y descansar.

Una cocina luminosa, práctica y minimalista

A diferencia del living, donde predominan los colores intensos, la cocina de Flor Jazmín Peña apuesta por una estética más serena y funcional. Los muebles blancos de líneas simples, combinados con una mesada en tonos claros, generan una sensación de amplitud y luminosidad que potencia el espacio. 

Flor Jazmín Peña
Así es la cocina de Flor Jazmín Peña

Si bien el ambiente mantiene una impronta minimalista, Flor Jazmín Peña sumó distintos objetos decorativos, fotografías y piezas personales que aportan calidez y evitan que el lugar se vea frío o impersonal. El resultado es una cocina moderna, cómoda para el día a día y perfectamente integrada al estilo general del departamento.

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