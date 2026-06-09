Entramos a la cocina de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: lámpara de lava, isla y puertas escondidas para guardado

Nicolás Cabré y Rocío Pardo abren las puertas de su casa para mostrar cómo su cocina combina un diseño cuidado y funcional. Este espacio se integra a la propuesta moderna del resto de la propiedad, donde cada elemento está pensado para aportar comodidad y estilo. La elección de materiales claros y la distribución abierta refuerzan la idea de amplitud, mientras que algunos detalles de la decoración aportan un carácter único que transforma el espacio.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo sorprendieron al mostrar la nueva cocina de su casa

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron en las últimas horas un video en sus redes sociales en se pueden ver algunos detalles de la ambientación de su cocina. El espacio combina materiales claros, detalles luminosos y una distribución que resalta la amplitud y la conexión con otros ambientes del hogar. La incorporación de elementos distintivos, como sectores de guardado con puertas escondidas, reflejan la elección de un estilo práctico y cómodo.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Con un diseño moderno y funcional, este ambiente refleja una estética cuidada que combina funcionalidad y estilo. La pareja apostó por una iluminación central, potenciando la sensación de amplitud y conexión con el resto de la residencia. El corazón de este ambiente es una isla central revestida en mármol blanco veteado. Esta pieza se destaca por su elegancia y por convertirse en un punto de encuentro para reuniones familiares. Alrededor se ubican sillas altas tapizadas en tonos beige neutros, que refuerzan la idea de practicidad.

La paleta de colores que eligieron Nicolás Cabré y Rocío Pardo para su cocina transmite calidez. Predominan los blancos tanto en mesadas como en las alacenas superiores, mientras que las maderas claras en tonos beige y dorados suaves aportan un contraste elegante. Esta combinación genera un ambiente equilibrado, donde la luminosidad se potencia gracias a la entrada de luz natural por amplios ventanales que logran una conexión constante entre interior y exterior.

El mobiliario de este ambiente mantiene una distribución que pensada para favorecer la fluidez. Los techos altos y la amplitud del espacio permiten una conexión natural con el comedor y otros ambientes de la casa. Esta continuidad que consiguió la pareja refuerza la idea de un hogar abierto, donde cada sector dialoga con el siguiente. La cocina no queda aislada, potenciando una de las tendencias de interiorismo como parte esencial de la vida cotidiana de la familia.

Puertas escondidas para guardado y lámparas de lava: La cocina tendencia de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Uno de los detalles que más llamó la atención de los seguidores de Nicolás Cabré y Rocío Pardo es la incorporación de puertas escondidas y paneles integrados. Estos elementos permiten mantener el orden y la estética minimalista constantemente, ocultando electrodomésticos, despensa y utensilios de uso diario. La decisión de integrar el espacio de guardado dentro del diseño asegura que la cocina conserve una apariencia limpia y despejada, sin perder funcionalidad.

Sobre la mesada veteada y en contraste con las paredes de madera clara se destaca una lámpara de lava, también conocida como lámpara de sal del Himalaya. Este elemento se transforma en un punto focal, emitiendo un resplandor cálido en que aporta un aire acogedor. Este detalle rompe con la uniformidad del diseño moderno y añade un toque íntimo y distintivo, reflejando la impronta personal de la pareja de artistas.

La cocina de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se caracteriza por un estilo contemporáneo que combina líneas limpias y materiales claros con detalles cálidos. La integración de superficies brillantes y elementos en tono mate aporta equilibrio, mientras que la distribución abierta favorece la amplitud y la conexión con otros espacios de la casa. Cada espacio se percibe como un ambiente moderno y funcional, pensado para acompañar la rutina de la pareja.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron la cocina de su casa, un espacio que refleja una propuesta moderna y funcional. El ambiente se integra de manera natural con el resto de la casa, destacando por la elección de materiales claros, puertas de guardado escondidas y una lámpara de lava que completa a la perfección la decoración. La combinación refuerza un estilo contemporáneo que se percibe ordenado y armónico, pensado para acompañar la vida cotidiana

VDV