Entramos a la mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este: estilo rústico, piscina y deco vintage

Vero Lozano y Corcho Rodríguez son de las parejas más estables del espectáculo argentino. A principios del 2000, se conocieron y manejaron sus encuentros con máxima discreción, para intentar alejarse de la mediatización de su romance. Sin embargo, con paso del tiempo hicieron público su amor y, en el 2009, sellaron su unión con el nacimiento de su única hija en común, Antonia. Desde ese momento, disfrutan de una familia ensamblada, junto a los dos hijos mayores del empresario, Juan y Lara, y que convirtieron a la pareja en abuelos.

Si bien su dinámica se maneja lejos de la exposición, hay detalles de su relación que se vuelven el centro de atención y comentarios. Uno de ellos es la propiedad donde pasan la mayor parte de los veranos, y donde reciben celebridades de lujo, en Punta del Este, Uruguay. "Yellow Rose Polo Ranch" es la imponente mansión de Lozano y Rodríguez que cuenta con estilo rústico, piscina, deco vintage y hasta casas para huéspedes.

Vero Lozano y Corcho Rodríguez, con su hija Antonia

Así es la mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este

La mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este es una de las propiedades más conocidas de los medios de comunicación. La casa se volvió centro de hospedaje de celebridades de lujo, y un espacio muy comentado por la misma conductora, al momento de hablar de sus vacaciones y tiempos libres. Siguiendo con las tendencias de diseño de interior, se destaca por tener un claro estilo rústico, y encontrarse rodeado de naturaleza y flores de estación. Se encuentra ubicado en la zona de La Barra, en los accesos a San Carlos/José Ignacio, y funciona como el refugio de verano favorito de la familia.

La propiedad esteña destaca por una impronta campestre, combinando el estilo con muebles fabricados íntegramente en madera maciza y troncos, y una decoración vintage que crean un ambiente relajado y costero. La madera es el material que más se ve en todas las habitaciones, ya sea en el living-comedor, el estudio de Corcho Rodríguez, y la cocina. Sin embargo, el marrón clásico de este material se fusiona con el blanco roto de algunos sectores, y se suma a los pintados de "verde Cuba", un tono verde seco muy característico del lugar y que le da un aire más espiritual.

La mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este

Así es el exterior de la mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este: pileta y mesa para reuniones

La inmensa propiedad de Vero Lozano y Corcho Rodríguez está pensada para disfrutar de una escapada en cualquier temporada del año, y ante cualquier clima. Es por eso que se encuentra alejada de la ciudad y los movimientos del día a día, conectándose con la entrada de luz natural y las vistas paradisíacas de Uruguay. La mansión presenta grandes ventanales que, por el contrario a dar la sensación del encierro, siguen manteniendo la privacidad de la familia ya que conectan con su gran piscina privada y parte de una de las playas visitadas solo por celebridades.

Sin embargo, la propiedad no solo cuenta con su mansión principal, donde la espiritualidad, la naturaleza y lo campestre se unen para crear un espacio de descanso y recreación para el verano. También tiene su propia cancha y club de polo, viñedos privados activos con producción propia de vino, helipuerto operativo y un estudio de grabación profesional para músicos. De esta manera, se fusionan los intereses de todos los integrantes y permiten la llegada de invitados de lujo.

La mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este

La mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este

La mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este: las casas para huéspedes

Es de público conocimiento que Vero Lozano y Corcho Rodríguez mantienen una cercana relación con el reconocido actor Johnny Deep. Incluso, el intérprete de varios personajes icónicos, como Jack Sparrow, se quedó en reiteradas oportunidades como visita de honor en la mansión de Punta del Este, junto a la familia de la conductora y el empresario. Si bien la propiedad cuenta con varias habitaciones, también está pensada para que otras celebridades puedan tener su propia privacidad en sus días en Uruguay.

Es así como "Yellow Rose Polo Ranch", bautizada con ese nombre debido a que el predio original albergaba cultivos de rosas amarillas, dispone de estructuras independientes a la casona principal. Por un lado, se encuentra La Gallarda, la casa de invitados principal que incluye habitaciones en suite con salidas independientes al parque y una exclusiva sala de degustación de sus propios vinos. Por el otro, La Graciela es la reconversión de las antiguas caballerizas de la estancia, que se transformó en una vivienda moderna y confortable con dormitorios destinados a los hijos mayores de Corcho.

La mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este

La mansión de Vero Lozano y Corcho Rodríguez en Punta del Este se vuelve centro de atención en las postales que se comparten, provocando la fascinación de sus seguidores y de los expertos de diseño de interiores. Entre el estilo rústico, la piscina, la deco vintage y las casas para huéspedes, la conductora y el empresario disfrutan de un refugio para ellos y sus seres queridos, donde cuentan con la privacidad de un predio de gran tamaño, con conexión a las playas más lujosas de Uruguay.

A.E