Entramos al vestidor de Floppy Tesouro: Luces led incorporadas, colores neutros y colección de gorras y anteojos de lujo

Floppy Tesouro mostró recientemente su vestidor, un ambiente donde la organización y el diseño se combinan a través de una distribución bien pensada. La disposición del mobiliario, la elección de tonos suaves y la presencia de distintos lugares de guardado permiten comprender cómo está estructurado este sector de la vivienda. Cada módulo cumple una función determinada dentro del espacio pensado para facilitar el almacenamiento diario, mientras que algunos de los detalles que sumó aportaron una impronta bien marcada.

Entramos al nuevo vestidor de Floppy Tesouro: Orden, tonos claros y organización

Floppy Tesouro volvió a abrir las puertas de uno de los espacios más personales de su casa. En las últimas horas, la modelo compartió un video en sus redes sociales en el que mostró en detalle el ambiente destinado a guardar su ropa, calzado y accesorios, un sector que combina funcionalidad, organización y una cuidada propuesta estética basada en líneas modernas y una paleta sobria.

Floppy Tesouro

La grabación permitió descubrir un vestidor diseñado a medida, donde predominan los colores neutros. Los muebles, revestimientos y frentes de placard se mueven entre distintas tonalidades de beige y gris claro, una elección que aporta uniformidad visual y permite que cada sector del espacio mantenga una apariencia ordenada. A su vez, el piso de madera oscura suma profundidad y genera un contraste marcado con el resto del sector.

Uno de los aspectos que más se destaca en el vestidor de Floppy Tesouro es el sistema de iluminación que eligió sumar al mobiliario. Cada módulo cuenta con tiras de luces LED integradas de manera vertical en los laterales, una solución que ilumina de forma pareja los espacios de guardado. Gracias a este recurso, las prendas y accesorios quedan perfectamente visibles sin necesidad de recurrir a una iluminación adicional en cada sector. En sus redes sociales, la bailarina comentó que este detalle era primordial para ella.

El vestidor de Floppy Tesouro

La distribución del espacio también responde a criterios prácticos. Los placares fueron organizados para facilitar el acceso diario a cada elemento, con puertas de apertura frontal y compartimentos específicos para distintos tipos de indumentaria. El diseño prioriza la comodidad de uso y permite que cada categoría de prendas ocupe un lugar definido dentro del conjunto. “Tenía muy claro cómo quería mi ropero y disfruté muchísimo pensar cada detalle”, comentó junto a su publicación.

Espacios pensados en detalle y seguridad integrada: Todos los detalles del nuevo vestidor de Floppy Tesouro

Entre los detalles que reveló Floppy Tesouro en el video que posteó en redes sociales, aparece un sector especialmente destinado a los accesorios. Allí se observan compartimentos para anteojos de sol organizados de manera individual, además de espacios reservados para artículos de marroquinería. La disposición permite que cada pieza permanezca protegida y al mismo tiempo quede visible para una rápida elección al momento de completar un look.

El vestidor de Floppy Tesouro

Otro de los rincones que llamó la atención fue el dedicado a las gorras. El vestidor cuenta con estantes exclusivos para este tipo de accesorios, donde los diferentes modelos se encuentran agrupados y clasificados. Esta organización se repite en otros sectores del ambiente, especialmente en las áreas destinadas a la ropa deportiva y prendas dobladas, almacenadas de forma prolija en compartimentos abiertos.

La tecnología también forma parte del diseño y de un pedido especial que Floppy Tesouro quería incluir. Dentro de uno de los cajones se encuentra incorporada una caja fuerte digital oculta, equipada con un sistema de acceso mediante teclado numérico. A la propuesta se suman cajones especiales destinados a la joyería. Forrados con materiales suaves y equipados con divisiones internas, estos organizadores permiten separar collares, anillos, relojes y pulseras para mantener la organización del espacio.

El vestidor de Floppy Tesouro

Floppy Tesouro mostró cómo está organizado su vestidor a través de una propuesta basada en la funcionalidad, la distribución eficiente y la integración de distintos sectores destinados al guardado. La combinación de iluminación incorporada, compartimentos específicos para accesorios, espacios destinados a colecciones personales y soluciones de seguridad integradas permite comprender la lógica detrás del diseño que la modelo eligió para este sector. Cada área fue pensada para facilitar el orden diario y aprovechar la capacidad de almacenamiento.

VDV