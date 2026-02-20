Escándalo en MasterChef Celebrity tras la eliminación de una famosa: se fue a los gritos y acusando "arreglos"

Masterchef Celebrity (Telefe) avanza a la recta final y en el camino van quedando participantes que creían llegar a los últimos cuatro puestos. Según trascendió, este motivo fue el que enfureció a la reciente persona eliminada del reality culinario. Al ser un programa grabado aún no se vio esta escena al aire pero, tras darse a conocer lo ocurrido, ya comenzó a generar un fuerte revuelo en las redes sociales.

El escandaloso episodio que se vivió en MasterChef Celebrity

Las controversias vuelven a sacudir Masterchef Celebrity. En las últimas horas, trascendió una explosiva versión que apunta directamente a la producción del programa y que pondría en duda la transparencia del certamen. La información fue revelada por la periodista Paula Varela mediante su cuenta de Instagram.

La también integrante de Intrusos (América TV) tomó su celular y, a través de un video, relató un escandaloso episodio que sucedió en las grabaciones del ciclo. "Esto ocurrió después de la grabación, un o una participante, no importa porque no vamos a spoilear quién, quedó afuera y se fue a las puteadas limpias".

Acto seguido, Paula Varela contó que el clima fue tenso y que "los que estaban ahí se quedaron en shock". Si bien en un principio no quiso revelar si se trataba de una mujer u hombre para no dar más pistas acerca de la persona que no continúa en el reality, lo cierto es que su relato la llevó a revelar que se trata de una concursante. "Dijo que la querían echar. Ya te spoileo que es mujer y está indignadísima", expresó.

Siempre de acuerdo a su versión, la participante quedó furiosa al considerar injusta su salida. A tal punto que habría argumentado que había favoritismo por algunos compañeros. "Dice que estaba todo arreglado, que algunos presentaron comidas crudas y que otros no estaban para ser eliminados", explicó Paula Varela recordando con lujos de detalles cada textual de la persona eliminada de Masterchef Celebrity.

El llamativo argumento de la nueva eliminada de Masterchef Celebrity para ausentarse en la gran final

Ante su enojo, habría renunciado a estar en la última gala donde dos participantes se disputan el premio. "Dice que no se va a presentar a la final, el tema es que por contrato tiene que estar en el último programa. Sin embargo, no se quiere presentar", agregó Paula Varela sin revelar, por el momento, el nombre de la famosa.

Por último, la panelista dio a conocer cuál sería la excusa que pondría la participante en cuestión para no asistir a la última grabación del formato: “Dice que se va de viaje, que no va a volver, que el avión va a fallar y que no va a estar en la final”. Su posteo estuvo acompañado de un mensaje que explicaba: "Escándalo en Masterchef. Explotó todo después de la grabación en donde este participante fue eliminado. ¿Quién crees que es la que se fue a las puteadas? Sus textuales fueron está todo arreglado cómo me hacen esto a mí".

A través de su publicación, Paula Varela sacó a la luz un escandaloso capítulo que ya genera repercusiones y especulaciones sobre quién es la celebritie que se fue indignada y furiosa por quedarse a mitad de camino de la gran final. Muchos de sus seguidores opinaron que podría ser Emilia Attias, quien regresó en el repechaje, o Sofía Gonet, más conocida como La Reini. Sin embargo, hasta ahora no se sabe de quién se trata.

De esta manera, un verdadero escándalo se vivió en las grabaciones de MasterChef Celebrity tras la eliminación de una famosa, quien se fue a los gritos y acusando "arreglos" por parte de la producción y el exigente jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.