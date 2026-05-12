La escapada fashionista de Caro Calvagni en París: mini bags de lujo y los colores que marcarán la próxima temporada

Instalada en Lyon junto a Nicolás Tagliafico, figura del Olympique de Lyon, Caro Calvagni volvió a demostrar por qué se convirtió en una de las argentinas más observadas del circuito fashion europeo. En las últimas horas, la modelo y empresaria compartió en sus historias de Instagram una escapada relámpago a París en la que combinó gastronomía, paseo y, por supuesto, compras de lujo.

Caro Calvagni

Caro Calvagni anticipa el accesorio que será tendencia en el verano europeo

Lejos de los looks clásicos y neutros del invierno argentino, Caro Calvagni sorprendió al mostrar que ya tiene la mira puesta en las tendencias del verano europeo. Durante su recorrido por las principales maisons francesas, pasó por Dior, Miu Miu y Saint Laurent, donde estuvo eligiendo nuevas mini bags que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

Entre los modelos que dejó ver, hubo carteras en tonos vibrantes como amarillo, rojo y verde, colores que que dominan la temporada 2026 en Europa y que poco a poco comenzarán a desembarcar en Argentina.

Caro Calvagni mostró las mini bags que son tendencia

Las mini bags seguirán siendo protagonistas absolutos. Compactas, estructuradas y con fuerte impronta statement, las firmas de lujo continúan apostando por diseños pequeños pero de alto impacto visual. En el caso de la influencer, eligió versiones ultra coloridas que rompen con la paleta sobria típica del frío y adelantan una estética mucho más maximalista.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el mix entre elegancia parisina y estética sporty chic que suele caracterizar a la influencer. Aunque se mostró recorriendo boutiques icónicas, la modelo mantuvo un estilo relajado y canchero, fiel a la impronta effortless que adoptó desde que se instaló en Francia junto al defensor de la Selección argentina.

Las mini bags minimalistas que arrasan en Europa

Así fue la escapada de Caro Calvagni a París

Además de disfrutar de las compras, Caro Calvagni también compartió parte de su recorrido gastronómico por París, donde aprovechó para probar algunas de las clásicas delicias francesas entre café, pâtisserie y almuerzos sofisticados en pleno corazón de la ciudad.

La escapada llega en un momento muy especial para la pareja. En apenas un mes, la empresaria acompañará a Nicolás Tagliafico a la Copa del Mundo 2026, torneo que reunirá nuevamente a la Selección argentina y donde el futbolista buscará defender el histórico título conseguido en Mundial de Qatar 2022.

Caro Calvagni en París

Mientras tanto, Caro Calvagni continúa consolidándose como referente de moda desde Europa, mostrando de primera mano las tendencias que empiezan a verse en las capitales fashionistas y que luego terminan marcando el pulso del street style internacional.