Estilo après-ski y color tendencia: Zaira Nara adelantó el jumpsuit que promete conquistar en invierno

Desde sus vacaciones en Madrid, Zaira Nara apostó una pieza ajustada y sofisticada que anticipa una de las tendencias más fuertes del próximo invierno. Fiel a su estilo, la top model mostró en detalle su look y cosechó una lluvia de corazones en poco tiempo.

Zaira Nara volvió a marcar tendencia y esta vez lo hizo desde Europa, donde se encuentra de viaje. Tras su paso por Milán, la modelo se mostró en la ciudad de Madrid con un outfit que ya se perfila como uno de los protagonistas del frío polar, que llegará en los siguientes meses al país.

Con su estética fashionista y audaz, Zaira Nara compartió una imagen donde se la ve posando frente a un espejo de cuerpo entero, ubicado en la habitación del hotel donde se hospeda, y luciendo un original look ceñido y en el tono que vuelve con todo. El ítem estrella de su vestimenta es una prenda unilateral en color chocolate, que se llevó todos los halagos.

Se trata, más precisamente, de un mono enterizo o jumpsuit ultra ajustado, de mangas largas y silueta ajustada al cuerpo, con cierre delantero y confeccionado en una tonalidad profunda e ideal para llevar en los días más fríos. El diseño, de líneas minimalistas y efecto segunda piel, estiliza y alarga visualmente las piernas gracias a su calce impecable.

Esta apuesta monocromática en color chocolate no solo aporta elegancia, sino que confirma que los tonos tierra seguirán dominando la temporada invernal. El detalle diferencial está en el concepto unilateral de la prenda, que juega con recortes estratégicos y una estructura que acompaña la anatomía con costuras visibles que aportan carácter.

Además, se puede observar que es una prenda versátil, que equilibra comodidad y sensualidad en partes iguales. Asimismo, es ideal para combinar con botas altas, tapados oversized o accesorios en tonos neutros, adaptándose tanto a un look urbano como a una salida nocturna.

En la publicación que realizó en sus historias de Instagram, Zaira Nara se muestra con el cabello suelto y lacio, una vincha chocolate y un maquillaje natural. Su actitud relajada acompaña el estilo de su look y deslumbra una vez más a los usuarios que siguen su contenido trendy.

Sin lugar a dudas, la conductora vuelve a adelantarse a las tendencias y confirma que el invierno 2026 tendrá una fuerte impronta monocromática y sensual. Sin embargo, esta vez redobla la apuesta al dejar en claro que los básicos quedarán en segundo plano y que la verdadera protagonista será una silueta más jugada, enteriza y de alto impacto. La estrella que cumple con todos estos requisitos es el mono ceñido de mangas largas y cierre delantero que sigue el estilo après-ski.

Mientras se la ve feliz y disfrutando de su estadía en la ciudad española, la hermana de Wanda Nara presume el ítem con costuras frontales que llegará al país en poco tiempo. De esta manera, Zaira Nara adelantó el jumpsuit que promete conquistar en invierno y se destaca por dos motivos: posee un estilo après-ski y el color chocolate que es tendencia.