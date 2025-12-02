Por primera vez, Evangelina Anderson habló del video "a los besos" con Ian Lucas: "Se nota"

MasterChef Celebrity (Telefe) es uno de los grandes éxitos de la televisión argentina actual, pero además de ser uno de los realities del momento se habría convertido en el espacio donde nació un nuevo amor. En las cocinas, Evangelina Anderson y Ian Lucas cruzaron sus caminos y además de mantener una excelente relación como todo el grupo de participantes muestra en redes sociales, entre ellos habría nacido uno de los romances menos esperados.

Los rumores comenzaron a sonar semanas atrás al momento que se difundió un video en el que se los ve disfrutando de una noche de fiesta en un boliche bailable y las imágenes muestra un gran acercamiento que habría terminado con un beso. A partir de este clip, se especuló sobre el tipo de relación que mantienen ambos y este martes 2 de diciembre, Evangelina Anderson decidió romper el silencio.

Evangelina Anderson y su relación con Ian Lucas

En agosto pasado, Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis tras casi dos décadas de amor. A partir de ese momento, la modelo fue vinculada amorosamente con diversas personas, pero el nombre de Ian Lucas resuena fuertemente debido al acercamiento que mantienen durante su participación en MasterChef Celebrity.

Mientras en el grupo de participantes mantienen gran hermetismo al respecto y prefieren mantenerse al margen, los rumores crecen. El youtuber también terminó su noviazgo meses atrás y este detalle es un ingrediente para el escenario, pero se llama al silencio al respecto.

Sin embargo, ahora fue la propia , Evangelina Anderson quien decidió hablar ante las cámaras. Este martes, negó haber comenzado una relación. "Con mentiras no, se nota que eso no fue un beso. Mirá si yo voy a estar a los besos en el boliche, con nadie lo haría, por favor", expresó en Desayuno Americano (América). Pero no fue todo, sino que explicó el por qué de esa cercanía entre ellos, que se evidencia en el video viral.

"Hablábamos al oído, en un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada, y además, yo que tengo problemas en la voz, que vivo disfónica, habló cerca. Me pareció una pavada cuando vi el video que publicaron en varios lados", indicó. Por si no quedó claro, la modelo dijo frente a cámara que está soltera y así pretende mantenerse ya que pasa largas horas trabajando y con sus hijos.

Puntualmente, sobre Ian Lucas, no dudó en demostrar el cariño hacia él: "Es lo más, lo adoro, todos lo queremos mucho, a todos mis compañeros los quiero". De esta forma, Evangelina Anderson negó haber apostado nuevamente al amor y cerró la puerta, por el momento, de que eso suceda.