Fernán Mirás: "Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta"

Fernán Mirás abrió su corazón y recordó uno de los episodios más difíciles de su vida, cuando enfrentó un aneurisma cerebral en 2021. Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece), el actor compartió las horas de incertidumbre previas a su delicada operación y también, reveló la decisión que tomó cuando creyó que podía morir.

Fernán Mirás contó cómo enfrentó su problema de salud

En la charla con Mario Pergolini, Fernán Mirás relató cómo fue el día en que su salud se puso al límite. “Me explotó la cabeza. Se me llenó de sangre la cabeza”, dijo, recordando con claridad ese día en que un dolor desconocido lo llevó a una escena que aún lo acompaña y que marcó un antes y un después en su vida. La rapidez con la que actuaron los médicos fue crucial, ya que el diagnóstico fue un aneurisma cerebral, una condición que requiere atención inmediata para evitar consecuencias fatales.

Fernán Mirás

El actor explicó que, en ese momento, el malestar fue tan intenso que comprendió que no se trataba de una jaqueca común. “Me caían lágrimas del dolor. Nunca había tenido un dolor así”, afirmó, describiendo la gravedad de su situación lo llevó a una intervención quirúrgica de urgencia para colocarle un stent, procedimiento que resultó exitoso y que le brindó alivio inmediato.

Fernán Mirás

El estremecedor mensaje que Fernán Mirás le dejó a sus hijos

Antes de ser trasladado a quirófano, Fernán Mirás, padre de tres hijos Sebastián, Santiago y Sofía, tomó una decisión que consideró fundamental en ese momento. “Le mandé un mensaje a mis hijos porque no sabía si la quedaba”, detalló. La rapidez y el modo en que comunicó su situación reflejaron su intención de protegerlos del temor y la angustia. “Ellos no saben ni cuál es porque lo disfracé de otra cosa”, contó, explicando que utilizó un mensaje disfrazado para evitar alarmarlos. En ese mensaje, dejó una expresión de afecto: “Mandé un mensaje casual y les dije que los amaba a todos”.

Fernán Mirás

El actor también reveló que, en ese momento, su principal preocupación era que sus descendientes no se enteraran del riesgo que enfrentaba. “Quise despedirme de mis hijos sin que se dieran cuenta”, confesó, señalando que esa fue una de las decisiones más difíciles y emotivas que tomó en esa situación extrema. La acción, según señaló, fue un acto de amor y protección en medio del miedo.

Tras la exitosa operación y la recuperación, Fernán Mirás expresó su agradecimiento por la segunda oportunidad. La experiencia fue complicada pero dejó en él una profunda huella que no olvidará. “El panorama cambió mucho. La vida me resulta más luminosa”, admitió, señalando que aquella situación dramática le hizo valorar con mayor intensidad los pequeños momentos y la importancia de la familia.