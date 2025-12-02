Así fue el festejo de cumpleaños de Victoria, la hija de Leandro Paredes y Camila Galante: brillos con estilo princesa moderna

Leandro Paredes y Camila Galante no dudan en darle todo el amor y cariño a sus hijos, sobre todo en los días especiales de cada uno. Tras los escándalos y la supuesta infidelidad con Evangelina Anderson, la familia se alejó de las polémicas y decidieron darle todo a su niña mayor, Victoria, quien cumplió 12 años el 1 de diciembre. Para la ocasión, ella marcó su amor fashionista por el estilo princesa moderna y tuvo un especial festejo en familia.

Victoria Paredes nació el 1 de diciembre de 2013, y se volvió la primera hija de Leandro Paredes y Camila Galante. Este 2025, celebró sus 12 años y, marcando su cambio de etapa y amor por el fashionismo, eligió un festejo de lujo, lleno de brillos y con estilo de princesa moderna. Siguiendo con la idea royal, toda la decoración que prepararon estaba entre los tonos del violeta y plateado, acompañado por destellos y un cartel de luces que decía "Happy Birthday".

En sus historias de Instagram, Camila Galate mostró cómo la niña eligió un atuendo comfy de top blanco y pantalón holgado, pero lo cerró con una pequeña corona en su cabeza. La torta tenía forma de corazón, era lila y con pequeños y delicados moños por doquier, también dejando pequeños brillos al momento de soplar las velas. Según se pudo ver en las imágenes, el festejo se llevó a cabo en la tranquilidad de su hogar, por lo que se trató de algo íntimo para la familia y seres cercanos de la niña.

En sus posteos de Instagram, Camila Galante hizo un recorrido de la historia de su pequeña princesa, y recompiló las mejores fotos de Victoria desde que era una niña. "A la nena de mis sueños, a mi mitad. Felices 12 años amorcito de mi vida, Vickita de mi corazón. Gracias por elegirme para ser tu mamá. Hace 12 años me cambiaste la vida, la llenaste de amor y de luz", expresó la influencer, y generó que sus amigos y seguidores comenzaran a comentarle al respecto, deseando felicidad a la familia.

Victoria Paredes se volvió la protagonista, el lunes 1 de diciembre, al festejar sus 12 años, de la mejor manera. Para la ocasión, optó por ser una princesa moderna, y eligió los tonos violetas y brillos para decorar su casa y celebrarlo con su círculo más íntimo. Leandro Paredes y Camila Galante buscan darle la mayor felicidad a la joven, y por eso la acompañan en sus elecciones fashionistas y le dan felicidad en un día especial para ella.

