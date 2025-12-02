martes 02 de diciembre del 2025
Así fue el festejo de cumpleaños de Victoria, la hija de Leandro Paredes y Camila Galante: brillos con estilo princesa moderna

La mayor de los hijos del futbolista celebró sus 12 años, a puro fashionismo.

Leandro Paredes, Camila Galante, Victoria Paredes
Leandro Paredes, Camila Galante, Victoria Paredes | Instagram

Leandro Paredes y Camila Galante no dudan en darle todo el amor y cariño a sus hijos, sobre todo en los días especiales de cada uno. Tras los escándalos y la supuesta infidelidad con Evangelina Anderson, la familia se alejó de las polémicas y decidieron darle todo a su niña mayor, Victoria, quien cumplió 12 años el 1 de diciembre. Para la ocasión, ella marcó su amor fashionista por el estilo princesa moderna y tuvo un especial festejo en familia. 

Leandro Paredes, Camila Galante, Victoria Paredes
La familia de Leandro Paredes y Camila Galante

Así fue el cumpleaños de 12 de Victoria Paredes: brillos con estilo princesa moderna

Victoria Paredes nació el 1 de diciembre de 2013, y se volvió la primera hija de Leandro Paredes y Camila Galante. Este 2025, celebró sus 12 años y, marcando su cambio de etapa y amor por el fashionismo, eligió un festejo de lujo, lleno de brillos y con estilo de princesa moderna. Siguiendo con la idea royal, toda la decoración que prepararon estaba entre los tonos del violeta y plateado, acompañado por destellos y un cartel de luces que decía "Happy Birthday"

Leandro Paredes, Camila Galante, Victoria Paredes
El cumpleaños de Victoria Paredes

En sus historias de Instagram, Camila Galate mostró cómo la niña eligió un atuendo comfy de top blanco y pantalón holgado, pero lo cerró con una pequeña corona en su cabeza. La torta tenía forma de corazón, era lila y con pequeños y delicados moños por doquier, también dejando pequeños brillos al momento de soplar las velas. Según se pudo ver en las imágenes, el festejo se llevó a cabo en la tranquilidad de su hogar, por lo que se trató de algo íntimo para la familia y seres cercanos de la niña. 

El tierno mensaje de Camila Galante a su hija

En sus posteos de Instagram, Camila Galante hizo un recorrido de la historia de su pequeña princesa, y recompiló las mejores fotos de Victoria desde que era una niña. "A la nena de mis sueños, a mi mitad. Felices 12 años amorcito de mi vida, Vickita de mi corazón. Gracias por elegirme para ser tu mamá. Hace 12 años me cambiaste la vida, la llenaste de amor y de luz", expresó la influencer, y generó que sus amigos y seguidores comenzaran a comentarle al respecto, deseando felicidad a la familia. 

Leandro Paredes, Camila Galante, Victoria Paredes
El tierno mensaje de Camila Galante a Victoria Paredes

Victoria Paredes se volvió la protagonista, el lunes 1 de diciembre, al festejar sus 12 años, de la mejor manera. Para la ocasión, optó por ser una princesa moderna, y eligió los tonos violetas y brillos para decorar su casa y celebrarlo con su círculo más íntimo. Leandro Paredes y Camila Galante buscan darle la mayor felicidad a la joven, y por eso la acompañan en sus elecciones fashionistas y le dan felicidad en un día especial para ella. 

