Filtraron el escándalo que no saldrá al aire de Wanda Nara y La Joaqui en MasterChef

La salida de Valentina Cervantes de MasterChef Celebrity se grabó este lunes y dejó mucho más que un momento emotivo. Según reveló Paula Varela en Intrusos, mientras se desarrollaba la última escena de Valentina en el programa, se habría producido un tenso intercambio entre Wanda Nara y La Joaqui que, de acuerdo con la periodista, la producción intenta que no salga al aire.

Valentina Cervantes en MasterChef

Todo comenzó cuando Wanda Nara se acercó a Valentina Cervantes para dedicarle unas palabras de apoyo por su decisión de abandonar el ciclo. En ese clima sensible, la conductora se mostró empática con la joven, pareja de Enzo Fernández, futbolista del Chelsea: “Ay querida, queridísima, yo pasé por lo tuyo, te entiendo, dejar a la familia”, señaló la conductora.

La reacción de la Joaqui al comentario de Wanda Nara

Sin embargo, en ese instante la Joaqui, que se encontraba en el balcón junto al resto de los participantes, interrumpió la escena y lanzó una frase que descolocó completamente a Wanda Nara. “La está despidiendo pero...”, habría comenzado la cantante, antes de hacer referencia a los supuestos mensajes que la empresaria le habría enviado a Enzo Fernández.

La Joaqui

Según aseguró Varela: “La Joaqui habría visto los mensajes de Wanda a Enzo. ¿Qué habría visto? ¿Cómo lo ha visto? Se los mostró Valu Cervantes, por supuesto”, apuntó. La periodista también aclaró que no se sabe si esos supuestos mensajes habrían sido enviados por Instagram o WhatsApp, pero que “La Joaquina lo sabe, tenía la info y se la tiró” durante la grabación.

La reacción fue inmediata: “Wanda se descoloca porque estaban como en un momento emotivo y no se la vio venir”, describió Varela. Por este motivo, el equipo de producción estaría evaluando recortar por completo la escena.

Los motivos de la salida de Valentina Cervantes

Como invitada en A la Barbarossa, Valentina Cervantes habló sobre su decisión de dejar el certamen: “Mi hija Olivia está escolarizada en Inglaterra y estuvo viviendo con su papá sola como un mes”, explicó. También negó un conflicto con Wanda: “Nunca sería por eso. No fue real”. Incluso aclaró que casi no tienen trato: “Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella”.

Aún así, la tensión en el estudio deja entrever que las relaciones internas del programa no estaban del todo equilibradas. Mientras Valentina buscaba mantener un perfil bajo y cuidar su situación familiar, Wanda Nara seguía sosteniendo su rol de conductora y referente emocional dentro del ciclo, y La Joaqui se posicionó como una voz leal al círculo íntimo de la participante.