Este lunes 23 de febrero, comienza una nueva emisión de Gran Hermano en la Argentina. Se trata de la 13° versión del reality que se realiza en el país, pero este tiene un condimento especial: no es de desconocidos ni de famosos meramente, sino que se trata de un híbrido. Con esta edición,llamada Gran Hermano Generación Dorada, se verá una casa en la que convivirán personas que saltarán a la fama y otras que ya cuentan con una popularidad, ya sea por su carrera artística o su recorrido mediático.

Con esta versión, se esperan importantes interacciones que le darán una vibra especial al reality. En vísperas del debut en pantalla, se presentó oficialmente en redes sociales el staff que tendrá el ciclo bajo la conducción de Santiago del Moro, con Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Mariana Brey y Eliana Guercio, como panelistas y analistas de juego. Pero también, se dio a conocer la supuesta lista que participantes que no debía conocer hasta el inicio del programa.

Quiénes son los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

A pocas horas del comienzo de Gran Hermano Generación Dorada, de manera extraoficial comenzó a circular en redes sociales la lista completa de participantes que serán parte del reality, con su foto oficial de jugador incluida, lo que descartó el fator sorpresa del televidente que está ansioso por conocer quiénes son las figuras famosas que serán parte del ciclo.

Si bien se trata de una lista que circuló en X, que habría difundido la cuenta Espiando Oficial. Se tratan de dos imágenes donde se ven las fotos "oficiales" de los presuntos 28 jugadores. Entre ellos se encuentran reconocidas figuras del espectáculo como Andrea del Boca, Kennys Palacios, Divina Gloria y Yanina Zilli. Pero también serían parte del juego figuras populares como Brian Sarmiento, Solange Gómez, Lolo Poggio, Juanicar y Emmanuel Di Gioia. La lista de participantes reconocidos se suma con Manuel Ibero, exnovio de Zoe Bogach, Franco Poggio, Daniela De Lucía y La Picoya, finalista de GH Chile.

Pero además, también las jóvenes influencers de TikTok Titi tcherkaski, Lola Tomaszeuski y Danelik Star serían parte de esta nueva emisión de Gran Hermano. Por supuesto, ante esta filtración se guardó silencio desde la producción Gran Hermano Generación Dorada y no será hasta este lunes a las 22:15 hs por la pantalla de Telefé que se confirmará que si se trata de información real.