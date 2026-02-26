MasterChef Celebrity (Telefe) está ingresando a la recta final y todas las miradas están puestas en saber quiénes son los participantes que llegarán a la gran final. Si bien se supo que las grabaciones ya culminaron y que ya existe un participante que logró quedarse con el premio mayor de 50 millones de pesos, toda la información se mantenía con gran hermetismo. Hasta hace unas horas, que se reveló quienes fueron los dos cocineros que disputaron el primer lugar.

Los dos finalistas de MasterChef Celebrity

El pasado viernes 20 de febrero, el equipo que formó parte de MasterChef Celebrity festejó a lo grande el final de las grabaciones con una velada a lo grande. Cada uno de ellos intentando mantener guardado bajo siete llaves el secreto de quienes son los concursantes que muestran sus platos hasta el último día al tridente de chef. Sin embargo, la noticia se infiltró y llegó a manos de Rodrigo Lussich y Paula Varela, quienes anunciaron con bombos y platillos todos los detalles de la última gala del certamen gastronómico.

MasterChef Celebrity | Instagram

“Se termina Mastertongo. Ya se grabó la final y los finalistas son Ian Lucas y La Reini”, lanzó el conductor en Intrusos (América TV) dejando en claro que ambos influencer se inmiscuyeron entre los favoritos del jurado. En este marco, el presentador prosiguió: “’Enojos, acomodos y finalistas’ pusimos en la placa porque a Maxi López… la maldad que hicieron para no dejarlo llegar a la mitad sólo para desmentirnos a nosotros, porque nos inmolamos por él y se va el día anterior”.

De acuerdo con el testimonio lanzado por el periodista, el gran favorito a quedarse con el premio mayor no pudo ocultar su malestar al respecto del presunto “acomodo”. “Se enojó mucho. De hecho, lo vamos a ver al aire en la final, (…) Él estuvo todo el tiempo con mala cara, en el fondo. “Y por supuesto se graban dos finales y tenés que fingir demencia. Fingís que ganaste, fingís que perdiste, lo cual es una cosa contranatura. Después van viendo cuál cassette que ponen”, explicó Lussich.

La Reini, Ian Lucas | Instagram

Aseguran que Maxi López está furioso con MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity está presentando sus últimos platos y nadie se quiere quedar afuera del gran show de cocina. Aunque los participantes intentaron dejar en claro más de una vez que no hay malestares entre ellos ni la producción, en el ciclo de espectáculos remarcaron que puertas adentro fue muy notorio el descontento por las decisiones tomadas. “Fueron de 8 de la mañana a 8 de la noche, estuvieron casi todo el día grabando. Maxi es como que no aportó mucho, como que estaba enojado. De hecho, viste que se fue con un posteo diciendo ‘chau Argentina’”, remarcó Paula Varela, ampliando los detalles propiciados por el comunicador.

La panelista se animó a puntualizar en un detalle que no pasó desapercibido: “Te cuento un detalle de la grabación: en un momento, Wanda lo mira a Maxi y le dice ‘Mirá que vos ya no sos mi favorito, ahora mi favorito es Ian’”. Finalmente, sentenció: “Dicen que la cara de Maxi se desdibujó y que esto lo vamos a ver al aire. Supongo que no lo van a cortar”.

Wanda Nara y Maxi López | Instagram

De esta manera, mientras aumenta la tensión en MasterChef Celebrity para ver quién se queda con el delantal ganador, las versiones sobre los favoritos ya se fijaron en los dos influencers que consiguieron avanzar en la competencia con su destreza en las elaboraciones culinarias. Pese a no estar confirmada la fecha de finalización, ahora las miradas están puestas en conocer al campeón de esta nueva y jugosa edición del certamen de cocina más famoso del país.

NB