Flor Peña reveló lo mucho que le costó aceptar la sexualidad de su hijo, Juan: “Lo supe desde que nació”

Flor Peña siempre se mostró como una mujer libre, auténtica y defensora de la diversidad. Pero recientemente sorprendió en una entrevista con Gente al admitir que incluso para ella hubo un camino de aprendizaje cuando se trató de acompañar el crecimiento y la identidad de su hijo menor, Juan Otero, de 17 años.

El difícil proceso de Flor Peña para aceptar la orientación sexual de su hijo, Juan Otero

“Él me ayudó y me empujó para que yo entendiera su libertad, que no tiene límites”, confesó con total honestidad. Desde pequeño, Juan se mostró distinto, con una personalidad desbordante y un estilo propio que desafiaba cualquier etiqueta. “Lo supe desde que nació. Jugaba con mis tacos, llegaba a casa y lo encontraba con mis zapatos puestos y rodeado de nenas. Siempre fue la reina”, recordó entre risas.

Flor contó que en los primeros años le costó comprender esa forma tan abierta de ser. “A veces le decía que no necesitaba llamar tanto la atención, pero después entendí que esa libertad era su esencia, algo que me interpeló profundamente”, explicó.

Juan Otero y Flor Peña

“Aprendí que acompañar es dejar ser”, la reflexión de Flor Peña sobre la sexualidad de Juan Otero

La actriz también mencionó que Mariano Otero, padre del joven, necesitó tiempo para asimilarlo. “A él le costaba. Me decía que no podía ir con carteras y pulseras, pero yo insistía en que lo dejara ser. Con el tiempo, lo entendió”, relató.

Hoy, madre e hijo disfrutan de una relación basada en la confianza y el respeto. “Somos muy amigos. Él sabe que puede contar conmigo siempre. No tengo todas las respuestas, pero lo voy a acompañar en todo lo que necesite descubrir de sí mismo”, aseguró Flor.

Juan Otero y Flor Peña

Con esta reflexión, Flor Peña deja un mensaje poderoso sobre la maternidad y la aceptación: que el amor verdadero también implica aprender, soltar y transformarse junto a los hijos. Hoy, es un ejemplo de amor junto a Juan Otero.

