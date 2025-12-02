Florencia Peña mostró cómo quedó el nuevo baño principal de su casa: espejos gigantes, optimización del espacio y mucho mármol

Florencia Peña mostró cómo quedó el nuevo baño principal de su casa, un espacio renovado con espejos gigantes, detalles en mármol y una distribución pensada para aprovechar cada rincón. La actriz presentó el resultado de la remodelación que combinó diseño moderno y funcionalidad, donde cada elemento fue elegido para integrarse de manera armónica.

Florencia Peña impactó a todos con la remodelación de su baño principal

Florencia Peña sorprendió al revelar el nuevo baño principal de su casa, donde los espejos grandes, la presencia de mármol y la optimización del espacio se convierten en protagonistas de un ambiente renovado. La propuesta incluye una mampara vidriada y una distribución pensada para el uso cotidiano, logrando un equilibrio entre estética y practicidad.

Florencia Peña

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida actriz compartió una serie de videos y fotos donde se vio cómo quedó uno de los ambientes de su casa tras una renovación. En los registros se observa cómo el espacio fue transformado con materiales de alta calidad y una distribución que aprovecha cada rincón, potenciando la funcionalidad.

Florencia Peña

Uno de los puntos más destacados del baño de Florencia Peña es la incorporación de espejos gigantes, que no solo amplían visualmente el ambiente, sino que también aportan luminosidad. Estos elementos fueron ubicados estratégicamente sobre la mesada, acompañados por dos piletas sobre nivel en color neutro con grifería en tono plateado.

Florencia Peña

Además, el mármol se convirtió en el material central de la remodelación; se lo puede ver en la parte superior de la mesada, paredes y otros detalles, aportando un aire elegante y atemporal. La elección de este recurso responde a una tendencia en diseño de interiores que combina estética con durabilidad. La artista mostró cómo este elemento se integra con los espejos y la mampara vidriada, generando un conjunto armónico.

El nuevo baño principal de Florencia Peña se caracterizó por una distribución inteligente. La optimización del espacio se percibe en la manera en que cada elemento fue ubicado para facilitar la circulación y el uso diario. La remodelación incluyó un sector de lavado con doble bacha y espacio de guardado, además de un área destinada al inodoro y bidet, ubicada junto a una ventana que aporta ventilación natural.

Baño de Florencia Peña

Este tipo de publicaciones se convirtió en uno de los posteos favoritos de los seguidores de la actriz, quien comparte distintos momentos cotidianos en la propiedad. La elección de materiales por parte de la presentadora responde a tendencias actuales en diseño de interiores. Estos elementos permiten crear espacios luminosos, amplios y modernos, sin perder funcionalidad.

Florencia Peña

Florencia Peña mostró cómo quedó el nuevo baño principal de su casa, un espacio donde los espejos gigantes, la optimización del espacio y el mármol se integran en una propuesta renovada. La remodelación refleja un diseño pensado en cada detalle, con materiales que aportan practicidad sin renunciar a la elegancia visual.

VDV