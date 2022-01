Fuerte acusación de Guido Zaffora hacia Robertito Funes: "Me quiso hacer echar"

Guido Zaffora, a quien ya mañana le dan el alta por haber transitado Covid, propuso a sus seguidores enviarle preguntas para pasar el domingo. Horas antes de comenzar a responder, el periodista había subido a sus Historias la foto de una nota de 2014 que le hicieron en Clarin, cuyo título era: "El clon de Robertito". Junto a la imagen, el editor en jefe de la revista Divague escribió: "Mi primera nota en Clarin y los quilombos que me trajo" con un emoji llorando de la risa.

La nota de Clarin que publicó Guido Zaffora.

Una de las preguntas que recibió Guido Zaffora por parte de un seguidor fue en relación a esa publicación anterior. "¿Por qué te trajo problemas la nota de Clarin?", decía la pregunta. Y el periodista respondió: "Tremendo. Por un título que no puse yo... ustedes ven que lo pone Clarin. Y bueno, se enojó el señor. Ay, Dios, me quiso hacer echar. Bravo".

En ese momento, el periodista era movilero de “Viva la tarde” (C5N), programa que conducía Nicolás Magaldi los fines de semana. La nota de Clarin, no sólo hacía la comparación de los periodistas en el título sino que también comenzaba de esta manera: "Con un estilo similar al de Roberto Funes Ugarte, más conocido como Robertito , Guido Zaffora (...)". Luego contaban: "ese parecido hizo que en la primera emisión del ciclo se lo presentara como ‘El hermano menor’ del periodista, un guiño que Guido supo aprovechar perfectamente".

Seguido a esto, en la nota de Clarin publicaron las palabras del periodista: "Me pareció divertido seguirle el chiste a Nico para hacer el primer programa. Los móviles que me tocan son parecidos a los que hace Robertito en la calle. La manera de interactuar con la gente tiene esa similitud. Pero Robertito es muy top, somos estilos muy distintos".

Por último, con respecto a este tema, Clarin añadió otras palabras de Guido Zaffora: “No lo conozco personalmente, pero me parece genial. Creo que él impuso todo un estilo y lo admiro. A mí me gustaría generar un algo nuevo y propio. No me inspiré en él, sucedió así”, haciendo hincapié en que el periodista rogaba que Robertito no se enojara cuando regresara de Punta del Este, donde cubría la temporada también para C5N.

Al parecer, según el expanelista de Intrusos, Robertito Funes sí se enojó... y mucho.