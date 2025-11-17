El fuerte reclamo de Sabrina Rojas a Luciano Castro por sus hijos: “Siempre dice que está quebrado”

Sabrina Rojas sorprendió al hacer un fuerte reclamo a Luciano Castro vinculado a la crianza de sus hijos. La actriz expuso una situación que, según sus palabras, se repite desde hace tiempo y que involucra decisiones cotidianas que afectan a su familia. El comentario, breve pero directo, dejó en evidencia una diferencia que aún persiste tras la separación.

Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro tras un pedido de sus hijos

Sabrina Rojas y sus hijos

En las últimas horas, Rodrigo Lussich mostró en Intrusos (América) un fragmento del programa Pasó en América, donde la artista sorprendió a todos al hacer público un reclamo económico dirigido a su expareja. “Siempre dice que está quebrado”, expresó la actriz, dejando en evidencia una tensión que, según ella, viene desde hace tiempo.

El disparador fue una mención al terreno que Luciano Castro habría adquirido en Mar de Cobo para construir una casa junto a su actual pareja, Griselda Siciliani. Ante ese dato, Sabrina Rojas reaccionó con una frase que resumió su malestar: “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”. Según explicó, desde el año 2024 le pidió ese electrodoméstico para su hijo, pero el actor le habría dicho que es un lujo.

Cabe destacar que en las últimas semanas se conoció que el artista habría comprado un nuevo terreno en Mar de Cobo. Pero la polémica se encendió cuando trascendió que él y su pareja estarían teniendo problemas para poder concretar la construcción de una casa veraniega en el lugar.

El reclamo de Sabrina Rojas contra Luciano Caso tras la polémica por el terreno en Mar de Cobo

“Desde diciembre que le pido, y me dice: ‘Ese es un lujo. No tengo plata ahora’. Y hay plata. Ojalá llegue el aire”, agregó la conductora. Con intención de cambiar el tema de conversación, Tartu, compañero de programa de la actriz, comentó que se podría buscar un canje para conseguir un aire acondicionado para su hijo.

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Fiel a su estilo directo, Sabrina Rojas le contestó al presentador que ya está analizando otras posibilidades para conseguir el electrodoméstico. “Estoy en eso, gestionando. Si la otra persona dice que es un lujo y que no tiene plata… En la división de bienes siempre dice que está quebrado”, señaló.

La actriz, que suele mantener un perfil moderado en lo referido a su vida privada, eligió esta vez compartir una situación que, según sus palabras, la viene incomodando desde hace meses. Por su parte, Luciano Castro no respondió públicamente a estas declaraciones. Tras la separación, ambos mantuvieron una relación cordial, aunque con diferencias que, como en este caso, salen a la luz en situaciones puntuales.

Sabrina Rojas

VDV