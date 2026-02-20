La furia de Cande Tinelli cuando le sacaron una foto en la calle sin permiso

Cande Tinelli volvió a expresar su incomodidad con la exposición pública, esta vez a través de un contundente descargo en sus redes sociales. Todo comenzó cuando notó que varias personas le sacaban fotos en la calle sin pedirle permiso, una situación que, lejos de resultarle habitual o natural, le genera un profundo malestar.

Cande Tinelli y el enojo por la falta de respeto en la vía pública

Visiblemente molesta, la hija de Marcelo Tinelli eligió sus historias de Instagram para canalizar lo que venía sintiendo. “¿La gente que piensa que no me doy cuenta cuando sacan una foto? Si hay algo que no soy es boluda, no se me escapa ni media”, escribió Cande Tinellli con ironía y enojo. Pero lejos de quedarse en una reacción impulsiva, avanzó sobre una reflexión más profunda vinculada a los límites entre lo público y lo privado.

“¿No es más fácil y educado acercarse y pedir?”, planteó, marcando una diferencia clara entre el interés genuino de un seguidor y la invasión silenciosa de quienes toman imágenes sin consentimiento. En ese sentido, dejó en claro que su intención no es marcar distancia, sino todo lo contrario: “Esto no lo subo de agrandada, es justamente lo opuesto porque quiero hacer vida normal”.

Cande Tinelli

Cande Tinelli y el trasfondo personal de su descargo

La influencer también compartió un aspecto más íntimo de su historia personal. “Yo no elegí ser conocida. Quizás ese es mi mayor tema”, confesó, dejando entrever que su exposición mediática no fue una decisión buscada sino una consecuencia de su entorno. A eso se suma un dato que aporta contexto a su reacción: padece fobia social desde chica. “Hubo épocas en las que realmente lo padecí y no podía ni salir a la calle del miedo y pánico que sentía”, reveló.

El enojo de Cande también estuvo dirigido a lo que ocurre después de esas fotos: su circulación en redes sociales. Apuntó especialmente contra quienes envían esas imágenes a cuentas de espectáculos para que las publiquen. “Encima lo mandan a @gossipeame para que suba la foto y ‘escrachar’ a alguien haciendo su vida en paz. Es horrible de verdad”, escribió. De todos modos, aclaró con buena onda que no es algo personal contra la administradora de la cuenta, sino contra la dinámica que se genera alrededor de ese tipo de contenido.

El fuerte descargo de Cande Tinelli tras sentirse invadida en la vía pública

En el caso de Cande Tinelli, no se trata de un hecho aislado: en más de una oportunidad ya había manifestado su incomodidad con la exposición constante, tanto en redes como en la vía pública, y su dificultad para habitar ciertos espacios con naturalidad. Fiel a su estilo frontal, volvió a poner el tema sobre la mesa y dejó en claro que, más allá de su apellido, hay límites que, para ella, deberían respetarse.