Gastón Pauls es uno de los actores que siempre habló de sus adicciones sin tapujos y es quien hace años se propuso a ayudar a otras personas que estén pasando por lo que, tiempo atrás, a él le tocó vivir. Con una carrera exitosa y en pareja con Agustina Cherri en aquel entonces, el artista pasaba uno de los peores momentos de su vida. Antes de la llegada de sus hijos, Muna y Nilo, pudo volver a la vida y comenzar un capítulo de resiliencia junto a ellos.

En una reciente entrevista, el actor se sinceró sobre el instante en que decidió pedir ayuda para poder salir de los constantes consumos y priorizar su bienestar. Asimismo, reveló cómo fue la charla en la que se permitió contarle a sus hijos que fue adicto.

Gastón Pauls reveló cómo les contó a sus hijos que era un adicto: “Quería que se enteraran por mí y no por los medios”

Gastón Pauls vivió una caótica etapa de su vida en la que las adicciones lo estaban apagando poco a poco. Un día después de consumir por horas, el actor regresó al hogar que compartía con Agustina Cherri, quien era entonces su pareja, y tras pedirle disculpas y hacerle promesas de que no volvería a hacerlo se animó a pedirle ayuda. “Agustina sacó una tarjetita de su agenda y solo me dijo: ‘Llamá a esta mujer, trabaja con adictos’”, comenzó a contar el actor en una entrevista con Infobae.

“Detrás de esa puerta, que atravesé aterrado, había treinta personas recibiéndome con el más cálido silencio. Cuando me dijeron ‘Bienvenido, Gastón, ya no estás solo’ y estalló el aplauso, se me aflojó todo", recordó conmovido. Y agregó: "Entendí que había sido el aplauso más genuino de mi historia".

Gastón Pauls

Catorce meses después de empezar a tratar su problema de adicción, Gastón Pauls se convirtió en padre de Muna y tres años después llegó Nilo. “Cuando Muna y Nilo nacieron, yo estaba en recuperación, dando esos pasos necesarios para recibirlos", expresó. Acto seguido, aseguró: "Lo único que tuve que hacer es poner mi don a su servicio. Y, por ende, a mi propio servicio. Al de mi familia. Al de todo el mundo. Eso fue realmente valorar lo que soy y lo que tengo”.

Al momento de ser consultado sobre si mantuvo charlas con ellos sobre su pasado, Gastón Pauls respondió que sí y explicó: “No encuentro mejor forma de educarlos que con consciencia absoluta sobre eso. Los abrazo y los contengo sin prohibiciones, pero con comunicación y verdad para que accionen del modo más sensato".

Gastón Pauls junto a su ex, Agustina Cherri, y sus hijos, Muna y Nilo.

Y continuó sobre la crianza que lleva a cabo: "Me propongo darles información sobre adicciones varias, la sexualidad, Dios, las religiones… Toda la que pueda para que tengan herramientas sólidas al momento de tomar esas decisiones personales que, naturalmente, a mí y a su madre nos exceden y nos excederán siempre”.

En este sentido, afirmó sobre el vínculo sincero que mantiene con ellos: “Mis hijos están muy al tanto de mi historia, nada de lo que estamos charlando en este momento los sorprendería. Eso era algo muy importante para mí: que tuviesen mi verdad mucho antes que los medios".

Sobre cómo recuerda los momentos en que decidió explayarse sobre su enfermedad, Gastón Pauls reveló que se trataron de “dialoguitos casuales y muy orgánicos” que se volvían más específicos con los años. Muna, por ejemplo, a los seis años fue quien le preguntó: “¿Qué haces en el grupo al que vas?”. A lo que él le respondió: “A hablar de mí: de lo que siento, de lo que me pasa". Con la curiosidad de una niña de esa edad, le repreguntó a su papá: "¿Y por qué hablás de vos?".

Gastón Pauls junto a Agustina Cherri y su hija Muna.

En ese instante, Gastón Pauls contó cuál su respuesta: "Porque durante años, hubo algo que me hizo muy mal... Como a mucha gente el cigarrillo o el alcohol, a mí me hacía mal la cocaína. Claro que no descansó hasta saber qué era y qué efectos causaba”. En esta misma línea, defendió la manera en que le acercó este fuerte relato a sus hijos. “Algunos me dicen: ‘¡Ey, pero qué crudo… Contarle eso a una criatura!’ Y no, es mucho peor no darle información a un pibe. Sobre todo en una sociedad en la que el consumo comienza, muchas veces, en la infancia”, manifestó.

De esta manera, Gastón Pauls reveló cómo les contó a sus hijos que era un adicto y generó repercusiones en las redes. “Quería que se enteraran por mí y no por los medios”, destacó sobre su determinación de que ellos sepan su verdad.