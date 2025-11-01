Germán Martitegui reveló cómo cambió al convertirse en padre: “Fui realmente una mala persona”

Germán Martitegui, el jurado más temido de MasterChef Celebrity abrió su corazón y reveló cómo cambió su vida tras convertirse en papá de Lautaro y Lorenzo. El chef aseguró que decidió tener hijos después de ser parte de MasterChef Junior y se sinceró: "Fui realmente una mala persona".

Germán Martitegui reveló cómo cambió por convertirse en padre: “Fui realmente una mala persona”

Conocido por ser el jurado más temido de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui sorprendió al hablar de su costado más humano y reconocer cuánto lo transformó la paternidad. En una entrevista con Infobae en 2023, el cocinero aseguró que la llegada de sus hijos marcó un antes y un después en su vida personal y profesional.

Germán Martitegui y sus dos hijos, Lorenzo y Lautaro

“Me conectó con la imperfección. Me permitió aceptar que no todo tiene que ser perfecto, que el trabajo no es lo más importante”, confesó. El chef, que se caracteriza por su exigencia extrema y sus críticas filosas en televisión, explicó que hoy su prioridad está lejos de la cocina: “De repente digo: tienen fiebre los chicos, me voy a casa”.

Germán Martitegui también hizo una dura autocrítica sobre su pasado y reconoció que su visión cambió por completo desde que se convirtió en padre. “Cuando le pasaba a un cocinero o cocinera, yo decía ¿otra vez el nene tiene fiebre? Dale… ¿Tres veces esta semana? Se va porque otra vez, la llamaron del colegio que tiene que hacer... Ahora cuando vivo esas cosas en carne propia digo: fui realmente una mala persona”, admitió.

Germán Martitegui y su decisión de ser papá tras conducir MasterChef Junior

En la misma entrevista, Germán Martitegui contó que su deseo de tener hijos surgió gracias a su experiencia en MasterChef Junior. Al principio, se sentía inseguro frente a los chicos: “Pedí tener una psicopedagoga al lado. Tenía miedo de hacer algo mal”, recordó entre risas.

Pero ese acercamiento cambió su mirada. “Con los chicos el programa va por el lado positivo. Aprendí a criticar de otra manera y disfruté mucho del trato con ellos. Ahí apareció la necesidad de ser papá”, reveló. Desde entonces, asegura que su vínculo con la infancia se volvió “maravilloso” y que sus hijos, Lorenzo y Lautaro, lo ayudaron a equilibrar la vida más allá del trabajo.