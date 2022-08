Gimena Accardi mostró parte de su casa: conocé el curioso detalle de su vestidor

Gimena Accardi volvió de unas largas vacaciones por Europa y dedicó a poner en orden su casa.

La actriz acostumbra a compartir algunos detalles de su vida cotidiana y, esta vez, mostró cómo quedó su vestidor después de sus semanas de ausencia.

Este espacio posee numerosos estantes sin puerta además de una amplia mesada en la que Gimena Accardi tiene sus maquillajes. "Mi luna en virgo está muy feliz. Qué paz da ordenar", expresó en sus redes junto a las imágenes.

"Todo medio apelmazao pero está", agregó luego junto a la foto en la que se ve el particular detalle del techo que está pintado completamente con flores, coincidiendo con la estampa de la mesada.

En anteriores publicaciones, la actriz de 36 años compartió cómo quedó su cocina, a la que decidió refaccionar después de la pandemia.

El espacio cuenta con una isla de piedra, símil mármol, una cocina roja bien grande y detalles en gris. También, Gime decidió preservar las reliquias de su abuela y en uno de los estantes aparece la vajilla vintage que ella guarda con especial cariño.

La cocina vintage de Gimena Accardi.

La emoción de Gimena Accardi

Gimena Accardi y Nico Vázquez volvieron al teatro junto a Benjamín Rojas, después de un prolongado receso.

La actriz encaró esta última etapa del año que comenzó complicado, debido al accidente que sufrió en su brazo y que la llevó a cancelar Una semana nada más.

Gime Accardi y Nico Vázquez.

Tiempo atrás, la ex Casi Ángeles habló sobre este proceso y cómo vivió su recuperación. "Nunca me muestro vulnerable, ni me victimizo públicamente ni mucho menos, y no es esa la idea, sino, simplemente al revés. Del otro lado siempre hubo mucha gente tirando mucho amor en la calle. Se resiente el amor y yo lo reagradezco!", dijo después de pasar por este mal trago por su operación en el brazo.

"Hice mucho esfuerzo para volverme a subir al escenario. Con los médicos, con todos", agregó.